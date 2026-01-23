Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию

По его словам, на ожидаемую инфляцию сильно влияет то, если инфляция была высокой длительное время.

"Тогда опасения о столь же быстром росте цен в будущем снижаются нехотя. И это приходится учитывать в решениях по ставке. Это одна из причин почему "терпеть" повышенную инфляцию вредно", - уточнил Заботкин.