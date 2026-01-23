Рейтинг@Mail.ru
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию - РИА Новости, 23.01.2026
16:53 23.01.2026
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию - РИА Новости, 23.01.2026
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию
Граждане практически во всех странах мира ощущают рост цен выше статистически замеряемой инфляции, а если она была высокой длительное время, то опасения... РИА Новости, 23.01.2026
россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию

Заботкин: длительная повышенная инфляция влияет на ожидания населения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Граждане практически во всех странах мира ощущают рост цен выше статистически замеряемой инфляции, а если она была высокой длительное время, то опасения населения о росте цен в будущем снижаются нехотя, именно поэтому "терпеть" повышенную инфляцию вредно, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Оценка ощущаемого гражданами роста цен выше статистически замеряемой инфляции не только у нас, но и практически во всех других странах. Это связано с тем, что мы с вами гораздо больше внимание обращаем – и даем больший вес в нашем восприятии роста цен в среднем – тем товарам, которые последнее время дорожали сильнее всего. Это повышает и оценку ожидаемой инфляции", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Инфляция в России в прошлом году стала самой низкой с 2020-го
21 января, 19:29
По его словам, на ожидаемую инфляцию сильно влияет то, если инфляция была высокой длительное время.
"Тогда опасения о столь же быстром росте цен в будущем снижаются нехотя. И это приходится учитывать в решениях по ставке. Это одна из причин почему "терпеть" повышенную инфляцию вредно", - уточнил Заботкин.
Ранее ЦБ РФ в своих материалах отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
Ключевая ставка ЦБ декабрь 2025
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 декабря 2025, 14:14
 
Россия Алексей Заботкин Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
