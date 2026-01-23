Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику
13:19 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ilon-2069850000.html
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику
Американский предприниматель Илон Маск возвращается в политику США на фоне промежуточных выборов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:19:00+03:00
2026-01-23T13:19:00+03:00
в мире
сша
кентукки
илон маск
митч макконнелл
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20260120/biznes-2069107000.html
https://ria.ru/20260119/ssha-2068873989.html
сша
кентукки
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, кентукки, илон маск, митч макконнелл, дональд трамп
В мире, США, Кентукки, Илон Маск, Митч Макконнелл, Дональд Трамп
СМИ сообщили о возвращении Маска в американскую политику

WSJ: Маск возвращается в политику США в преддверии промежуточных выборов

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возвращается в политику США на фоне промежуточных выборов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В публикации издания говорится, что ведущие фигуры Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призвали Маска помочь республиканцам сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT
20 января, 17:40
"Политическая команда Маска в последние недели встречалась с потенциальными поставщиками (услуг – ред.) в преддверии промежуточных выборов, фокус был сосредоточен на экспертах в области цифровых технологий и текстовых сообщений", - пишет газета.
Издание отмечает, что это "сигнализирует о возвращении на политическую арену" Маска спустя месяцы после его отхода от политики в пользу бизнеса.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.
Ранее портал Axios сообщил, что Маск перечислил 10 миллионов долларов в поддержку республиканца Нейта Морриса, баллотирующегося на место уходящего в отставку сенатора от штата Кентукки Митча Макконнелла.
В мае 2025 года Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Пентагоне сокращения Маска привели к серьезным проблемам, сообщили СМИ
19 января, 18:38
 
