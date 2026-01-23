Киевский режим преследует русскоязычное население в Херсоне, заявил сенатор

Сенатор подчеркнул, что соответствующие жалобы на произвол киевских властей ему поступают от местных жителей.

"Абсурд и произвол доходит до того, что людей под угрозами штрафом и уголовного преследования заставляют даже дома с детьми общаться исключительно на чуждом им украинском языке", - подчеркнул сенатор.