Киевский режим преследует русскоязычное население в Херсоне, заявил сенатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Русскоязычное население начали преследовать в подконтрольном ВСУ Херсоне, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в интервью РИА Новости, что назначенная Киевом администрация в Херсоне перестала вести учет оставшихся в городе гражданских и оказывать им должную гуманитарную помощь, люди вынуждены выживать как могут.
ВСУ используют школы в Херсоне как военные базы, заявил Сальдо
21 января, 23:48
"На всей правобережной части Херсонской области, включая Херсон, киевский режим начал преследовать русскоязычное население, заставляя людей общаться на украинском языке", - рассказал Кастюкевич.
Сенатор подчеркнул, что соответствующие жалобы на произвол киевских властей ему поступают от местных жителей.
"Абсурд и произвол доходит до того, что людей под угрозами штрафом и уголовного преследования заставляют даже дома с детьми общаться исключительно на чуждом им украинском языке", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.