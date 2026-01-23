https://ria.ru/20260123/harkov-2069829382.html
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Харькове в пятницу на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.01.2026
