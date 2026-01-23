В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями

ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Работу "религиозного" лагеря для детей из неблагополучных семей пресекли в Хабаровке: там под видом помощи детям навязывали чуждые российским ценностям идеи, оказывали на них идеологическое и психологическое воздействие, рассказала РИА Новости начальник управления образования города Татьяна Матвеенкова.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что "миссионеры" из Южной Кореи американской организации "Содружество детского евангелизма" и пастор с запада Украины организовали "религиозный" лагерь для детей из неблагополучных семей: их заставляли часами переписывать Библию, а потом уставшим детям "промывали мозги". Кульминацией планов был вывоз детей в Южную Корею для "закрепления результата".
"Так называемый лагерь был организован в Хабаровске. Как нам стало известно от правоохранительных органов, была установлена и остановлена незаконная деятельность гражданки Республики Корея, осуществлявшей миссионерскую работу под прикрытием одной из религиозных организаций. В рамках расследуемого уголовного дела установлено, что основной целью этой деятельности являлось целенаправленное идеологическое и психологическое воздействие на несовершеннолетних", - рассказала Матвеенкова.
По ее словам, под видом детского досуга организаторами был создан нелегальный лагерь, где детям под предлогом просвещения и обучения навязывались чуждые российским традиционным ценностям идеи. Согласно материалам дела, разъяснила Матвеенкова, в качестве метода воздействия использовалось многократное механическое переписывание религиозных текстов, а также система психологического давления по принципу "кнута и пряника" для подавления воли ребенка и некритичного принятия предлагаемой идеологии.
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, запечатлен и распорядок дня воспитанников. День начинался в 8 утра с молитвы. Также была обязательной уборка комнат, чтение Евангелие, подготовка к служению, само служение. День заканчивался в 22 часа планеркой.
Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.
