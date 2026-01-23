Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/habarovsk-2069843523.html
В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями
В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями - РИА Новости, 23.01.2026
В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями
Работу "религиозного" лагеря для детей из неблагополучных семей пресекли в Хабаровке: там под видом помощи детям навязывали чуждые российским ценностям идеи,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:13:00+03:00
2026-01-23T13:13:00+03:00
южная корея
украина
хабаровск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067655053_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b78912adc49cc7ab4d0ac362ec90b8b5.jpg
https://ria.ru/20260121/usoltsevy-2069208432.html
https://ria.ru/20251230/sekta-2065567181.html
южная корея
украина
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067655053_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_75f5742a33f8d6afb75628f781d044b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, украина, хабаровск, общество
Южная Корея, Украина, Хабаровск, Общество
В Хабаровске пресекли деятельность секты с антироссийскими ценностями

В Хабаровске пресекли деятельность секты, прививавшей детям антироссийские идеи

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЗима в Хабаровске
Зима в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Зима в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Работу "религиозного" лагеря для детей из неблагополучных семей пресекли в Хабаровке: там под видом помощи детям навязывали чуждые российским ценностям идеи, оказывали на них идеологическое и психологическое воздействие, рассказала РИА Новости начальник управления образования города Татьяна Матвеенкова.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что "миссионеры" из Южной Кореи американской организации "Содружество детского евангелизма" и пастор с запада Украины организовали "религиозный" лагерь для детей из неблагополучных семей: их заставляли часами переписывать Библию, а потом уставшим детям "промывали мозги". Кульминацией планов был вывоз детей в Южную Корею для "закрепления результата".
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах
21 января, 05:58
"Так называемый лагерь был организован в Хабаровске. Как нам стало известно от правоохранительных органов, была установлена и остановлена незаконная деятельность гражданки Республики Корея, осуществлявшей миссионерскую работу под прикрытием одной из религиозных организаций. В рамках расследуемого уголовного дела установлено, что основной целью этой деятельности являлось целенаправленное идеологическое и психологическое воздействие на несовершеннолетних", - рассказала Матвеенкова.
По ее словам, под видом детского досуга организаторами был создан нелегальный лагерь, где детям под предлогом просвещения и обучения навязывались чуждые российским традиционным ценностям идеи. Согласно материалам дела, разъяснила Матвеенкова, в качестве метода воздействия использовалось многократное механическое переписывание религиозных текстов, а также система психологического давления по принципу "кнута и пряника" для подавления воли ребенка и некритичного принятия предлагаемой идеологии.
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, запечатлен и распорядок дня воспитанников. День начинался в 8 утра с молитвы. Также была обязательной уборка комнат, чтение Евангелие, подготовка к служению, само служение. День заканчивался в 22 часа планеркой.
Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.
Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации Школа единого принципа в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты
30 декабря 2025, 08:57
 
Южная КореяУкраинаХабаровскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала