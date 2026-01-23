Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 23.01.2026 (обновлено: 20:40 23.01.2026)
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 23.01.2026
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи
Белгородская область благодаря поддержке зампреда Госдумы Анны Кузнецовой получила 84 тонны гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий, сообщил... РИА Новости, 23.01.2026
Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи

Гладков: Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи для жителей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения пункта гуманитарной помощи в Белгород
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения пункта гуманитарной помощи в Белгород - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения пункта гуманитарной помощи в Белгород
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Белгородская область благодаря поддержке зампреда Госдумы Анны Кузнецовой получила 84 тонны гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня у нас в регионе с рабочей поездкой заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова... Хочу сказать большое спасибо за поддержку Анне Юрьевне. Накануне Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи", - написал Гладков в Telegram-канале.
В рамках визита в регион Кузнецова совместно с губернатором посетила Центр гуманитарной помощи в Белгороде, куда поступают продукты со всей страны. Волонтеры на месте формируют продуктовые наборы и передают жителям приграничья, подчеркнул Гладков.
"Несомненно, одной из главных задач сегодняшней поездки - это гуманитарная миссия. Более 80 тонн тех продуктов, которые нужны сегодня для отдаленных территорий Белгородской области, куда сложно доехать, действуют риски, связанные с обстрелами неонацистов, будут доставлены в ближайшее время. Этот процесс не прерывается благодаря заботе губернатора. И через некоторое время новый гуманитарный груз приедет сюда уже с другим назначением... Несомненно, здесь усилия многих регионов России, несомненно, здесь усилия "Единой России" в целом, волонтеров, добровольцев", - сообщила Кузнецова журналистам.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область
18 января, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородРоссияАнна КузнецоваВячеслав ГладковГосдума РФЕдиная Россия
 
 
