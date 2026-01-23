БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Белгородская область благодаря поддержке зампреда Госдумы Анны Кузнецовой получила 84 тонны гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня у нас в регионе с рабочей поездкой заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова... Хочу сказать большое спасибо за поддержку Анне Юрьевне. Накануне Белгородская область получила 84 тонны гуманитарной помощи", - написал Гладков в Telegram-канале.
В рамках визита в регион Кузнецова совместно с губернатором посетила Центр гуманитарной помощи в Белгороде, куда поступают продукты со всей страны. Волонтеры на месте формируют продуктовые наборы и передают жителям приграничья, подчеркнул Гладков.
"Несомненно, одной из главных задач сегодняшней поездки - это гуманитарная миссия. Более 80 тонн тех продуктов, которые нужны сегодня для отдаленных территорий Белгородской области, куда сложно доехать, действуют риски, связанные с обстрелами неонацистов, будут доставлены в ближайшее время. Этот процесс не прерывается благодаря заботе губернатора. И через некоторое время новый гуманитарный груз приедет сюда уже с другим назначением... Несомненно, здесь усилия многих регионов России, несомненно, здесь усилия "Единой России" в целом, волонтеров, добровольцев", - сообщила Кузнецова журналистам.
