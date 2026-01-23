Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя

"Нефтяной танкер Grinch <...> будет перенаправлен в порт Марсель-Фос. Он должен прибыть в субботу утром", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, это нужно для проведения более тщательного расследования в отношении судна.

Французские власти не уведомляли российскую дипмиссию о задержании танкера. Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.