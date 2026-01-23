ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Французские власти перенаправят задержанное судно, следовавшее из Мурманска, в Марсель, пишет AFP.
«
"Нефтяной танкер Grinch <...> будет перенаправлен в порт Марсель-Фос. Он должен прибыть в субботу утром", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Как утверждает издание, это нужно для проведения более тщательного расследования в отношении судна.
Накануне ВМС Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна: его заподозрили в якобы использовании ложного флага. Операцию провели при содействии союзников Парижа, в частности Британии. Президент Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту. Прокуратура Марселя начала расследование.
Французские власти не уведомляли российскую дипмиссию о задержании танкера. Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.
Как отметил посол в Лондоне Андрей Келин, Британия и Франция действуют для эскалации напряженности на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.
Президент Владимир Путин назвал такие действия пиратством, основания для задержания отсутствовали: на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. Париж пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные меры.
