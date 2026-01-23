Рейтинг@Mail.ru
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя
21:22 23.01.2026 (обновлено: 22:18 23.01.2026)
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя - РИА Новости, 23.01.2026
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя
Французские власти перенаправят задержанное судно, следовавшее из Мурманска, в Марсель, пишет AFP. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
франция
марсель
мурманск
эммануэль макрон
владимир путин
андрей келин
россия
франция
марсель
мурманск
россия
великобритания
в мире, франция, марсель, мурманск, эммануэль макрон, владимир путин, андрей келин, россия, великобритания
В мире, Франция, Марсель, Мурманск, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Андрей Келин, Россия, Великобритания
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя

AFP: Франция перенаправит задержанный танкер Grinch в Марсель для проверки

© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил ФранцииВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Французские власти перенаправят задержанное судно, следовавшее из Мурманска, в Марсель, пишет AFP.
«
"Нефтяной танкер Grinch <...> будет перенаправлен в порт Марсель-Фос. Он должен прибыть в субботу утром", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Танкер Сагитта в водах Карибского моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Американские военные захватили танкер в Карибском море
21 января, 00:34
Как утверждает издание, это нужно для проведения более тщательного расследования в отношении судна.
Накануне ВМС Франции задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна: его заподозрили в якобы использовании ложного флага. Операцию провели при содействии союзников Парижа, в частности Британии. Президент Эммануэль Макрон одобрительно отреагировал на произошедшее. По его словам, судно относится к так называемому теневому флоту. Прокуратура Марселя начала расследование.
Французские власти не уведомляли российскую дипмиссию о задержании танкера. Посольство и консульство в Марселе выясняют, не было ли на борту россиян.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы
9 января, 15:33
Как отметил посол в Лондоне Андрей Келин, Британия и Франция действуют для эскалации напряженности на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер. В октябре были взяты под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.
Президент Владимир Путин назвал такие действия пиратством, основания для задержания отсутствовали: на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. Париж пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные меры.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
31 июля 2025, 14:38
 
В миреФранцияМарсельМурманскЭммануэль МакронВладимир ПутинАндрей КелинРоссияВеликобритания
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
