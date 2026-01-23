Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет быть частью регулирования в Газе вне Совета мира, заявили в Греции
18:16 23.01.2026 (обновлено: 18:29 23.01.2026)
ЕС хочет быть частью регулирования в Газе вне Совета мира, заявили в Греции
ЕС хочет быть частью регулирования в Газе вне Совета мира, заявили в Греции

Мицотакис: ЕС хочет стать частью урегулирования в Газе вне Совета мира

© Getty Images / Thierry MonasseПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Getty Images / Thierry Monasse
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Евросоюз будет искать способы участвовать в мирном урегулировании в секторе Газа вне созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В четверг Мицотакис принял участие в неформальном саммите ЕС в Брюсселе.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши
Вчера, 14:28
"Большинство европейских стран не могут присоединиться к тому, что было создано (т. е. "Совету мира" - ред.). Однако мы хотели бы быть частью плана по обсуждению проблемы сектора Газа… Мы должны стараться удостовериться в том, что в отношении будущего Газы есть европейское присутствие", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.
Министр отметил решающую роль американского президента в заключении перемирия в регионе, однако признал, что устав "Совета мира" выходит за пределы мандата Совбеза ООН.
"То, что объявил Дональд Трамп, выходит далеко за рамки мандата Совета Безопасности ООН. Мне кажется важным участие США в восстановлении сектора Газа. Я не думаю, что у нас было бы перемирие, если бы не участие Дональда Трампа", - сказал премьер-министр.
Мицотакис также выступил с инициативой найти компромисс между ЕС и США по участию в "Совете мира".
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира
Вчера, 05:45
"Если есть способ работать с США, но только по сектору Газа и только в течение ограниченного времени, Греция, определенно, будет очень рада взять на себя поиск консенсуса, чтобы это сделать", - сказал политик.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Из стран ЕС в "Совет мира" Дональда Трампа пока согласилась войти только Венгрия, в то время как большинство других государств-членов ЕС уклонились от участия в инициативе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру войти в Совет мира
Вчера, 05:13
 
