В Гренландии выпустили рекомендации для населения на случай ЧС

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Гренландии в опубликованной брошюре на случай чрезвычайной ситуации и кризиса призвали население запастись боеприпасами, охотничьим оружием и рыболовными снастями.

Она опубликована на сайте гренландского правительства на датском и гренландском языках.

"Охотничье оружие, боеприпасы, рыболовные снасти", - говорится в разделе брошюры с контрольным списком предметов, необходимых для автономного проживания в течение 5 дней.

По словам авторов инструкций, охота и рыбалка могут быть источником пропитания в кризисной ситуации.

В 11-страничном документе также содержатся рекомендации по запасам воды, продуктов питания и медикаментов. В частности, власти рекомендуют жителям острова запастись питьевой водой из расчета 3 литра на человека в сутки. Еда, согласно рекомендациям авторов брошюры, должна иметь длительный срок хранения без холодильника.

Также в брошюре рекомендуется запастись теплой одеждой, одеялами, генераторами, газовыми горелками и другими предметами, необходимыми для поддержания тепла.

Среди иных предметов в инструкции указаны батарейки, фонарики, радио, свечи, спички, наличные деньги и портативные зарядные устройства.