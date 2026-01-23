Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Европе опасаются, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над Гренландией, лидеры ЕС больше не будут сосредоточены на необходимости работать над самодостаточностью европейской обороны, пишет газета Politico.