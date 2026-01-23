Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Европе опасаются, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над Гренландией, лидеры ЕС больше не будут сосредоточены на необходимости работать над самодостаточностью европейской обороны, пишет газета Politico.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
По мнению одного европейского дипломата, которое приводит газета, неотложной задачей для Европы является переосмысление обороны таким образом, чтобы ослабить зависимость от НАТО. "Однако... некоторые чиновники опасаются, что из-за того, что... решение гренландского кризиса по-видимому теперь намного ближе, лидеры ЕС потеряют сосредоточенность... на необходимости перемен", - говорится в публикации издания.
Как отмечает газета, существует риск, что "хороший кризис пройдет впустую".
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.