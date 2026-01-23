Рейтинг@Mail.ru
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии
11:10 23.01.2026
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии
В Европе опасаются, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над Гренландией,... РИА Новости, 23.01.2026
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии

Politico: ЕС может расслабиться после отказа Трампа забрать Гренландию силой

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Европе опасаются, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над Гренландией, лидеры ЕС больше не будут сосредоточены на необходимости работать над самодостаточностью европейской обороны, пишет газета Politico.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
