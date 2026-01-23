Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо - РИА Новости, 23.01.2026
10:56 23.01.2026
Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо
Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо
Ситуация с Гренландией оставила след в отношениях между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
гренландия
сша
финляндия
петтери орпо
дональд трамп
еврокомиссия
гренландия
сша
финляндия
в мире, гренландия, сша, финляндия, петтери орпо, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, Гренландия, США, Финляндия, Петтери Орпо, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо

Орпо заявил, что ситуация с Гренландией оставила след в отношениях ЕС и США

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с Гренландией оставила след в отношениях между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Конечно, эти пять дней оставили свой след. Насколько глубокий этот след, можно будет оценить, когда мы увидим, как будут развиваться события. Но очевидно, что среди союзников так не поступают, не оказывают давление", - сказал Орпо после неформального европейского саммита, посвященного отношениям с США. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, заявил Вэнс
07:26
Финский премьер добавил, что союзники вместе должны искать решение возникающих проблем.
"Нельзя присоединять территории другого независимого государства или предъявлять на них претензии", - сказал Орпо.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
