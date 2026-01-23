Ситуация с Гренландией повлияла на отношения ЕС и США, заявил Орпо

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с Гренландией оставила след в отношениях между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Конечно, эти пять дней оставили свой след. Насколько глубокий этот след, можно будет оценить, когда мы увидим, как будут развиваться события. Но очевидно, что среди союзников так не поступают, не оказывают давление", - сказал Орпо после неформального европейского саммита, посвященного отношениям с США. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Финский премьер добавил, что союзники вместе должны искать решение возникающих проблем.
"Нельзя присоединять территории другого независимого государства или предъявлять на них претензии", - сказал Орпо.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
