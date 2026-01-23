https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069736979.html
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.01.2026
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета
ЕС будет играть важную роль в Арктике, Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС, сказал глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального европейского РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:25:00+03:00
2026-01-23T03:25:00+03:00
2026-01-23T03:25:00+03:00
в мире
арктика
гренландия
сша
антониу кошта
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260123/evrosojuz-2069733782.html
арктика
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арктика, гренландия, сша, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Арктика, Гренландия, США, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета
Кошта: Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в Арктике