Рейтинг@Mail.ru
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069736979.html
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.01.2026
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета
ЕС будет играть важную роль в Арктике, Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС, сказал глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального европейского РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:25:00+03:00
2026-01-23T03:25:00+03:00
в мире
арктика
гренландия
сша
антониу кошта
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260123/evrosojuz-2069733782.html
арктика
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, гренландия, сша, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Арктика, Гренландия, США, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
ЕС поддержит Гренландию, заявил глава Евросовета

Кошта: Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в Арктике

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. ЕС будет играть важную роль в Арктике, Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС, сказал глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального европейского саммита, посвященного отношениям с США.
"Нет сомнений, что ЕС будет играть важную роль в АрктикеГренландия и Дания могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ
02:32
 
В миреАрктикаГренландияСШААнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала