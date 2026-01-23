Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
00:56 23.01.2026 (обновлено: 01:39 23.01.2026)
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии
Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии

Трамп уверен, что сделка по Гренландии позволит делать то, что захочет Вашингтон

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы можем делать все, что захотим", — сказал он журналистам.
По словам главы Белого дома, есть хороший настрой на достижение договоренностей.
"Что-то у нас будет в течение двух недель", — заключил американский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
Накануне Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте удалось заложить основу будущего соглашения по Гренландии. При этом он добавил, что не станет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как пишет портал Axios, проект сделки не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Ситуация вокруг Гренландии

В среду, выступая на ВЭФ в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
 
