Трамп оценил возможную сделку по Гренландии

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Мы можем делать все, что захотим", — сказал он журналистам.

По словам главы Белого дома, есть хороший настрой на достижение договоренностей.

"Что-то у нас будет в течение двух недель", — заключил американский лидер.

Накануне Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте удалось заложить основу будущего соглашения по Гренландии . При этом он добавил, что не станет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.

Как пишет портал Axios, проект сделки не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.

Ситуация вокруг Гренландии

В среду, выступая на ВЭФ в Давосе , глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.

В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.