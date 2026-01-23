https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069726327.html
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии
Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп уверен, что сделка по Гренландии позволит делать то, что захочет Вашингтон
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы можем делать все, что захотим", — сказал он журналистам.
По словам главы Белого дома, есть хороший настрой на достижение договоренностей.
"Что-то у нас будет в течение двух недель", — заключил американский лидер.
Накануне Трамп
сообщил, что на встрече с генсеком НАТО
Марком Рютте удалось заложить основу будущего соглашения по Гренландии
. При этом он добавил, что не станет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как пишет портал Axios, проект сделки не подразумевает передачу США
суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном
от 1951 года.
Ситуация вокруг Гренландии
В среду, выступая на ВЭФ в Давосе
, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании
после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе
