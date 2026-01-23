Рейтинг@Mail.ru
Финские военные, отправленные в Гренландию, вернутся обратно, пишут СМИ
12:36 23.01.2026 (обновлено: 12:52 23.01.2026)
Финские военные, отправленные в Гренландию, вернутся обратно, пишут СМИ
Финские военные, отправленные в Гренландию, вернутся обратно, пишут СМИ
Отправленные в Гренландию финские военные вернутся в Финляндию до конца недели, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
гренландия
финляндия
дания
дональд трамп
нато
в мире, гренландия, финляндия, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Финляндия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Отправленные в Гренландию финские военные вернутся в Финляндию до конца недели, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Министерство обороны республики сообщило 15 января, что по просьбе Дании направляет в Гренландию двух офицеров связи.
"Задача офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию, завершена. Военные вернутся в Финляндию до конца недели", - говорится в сообщении.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз президента США Дональда Трампа ввести в феврале пошлины из-за острова несколько государств, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияФинляндияДанияДональд ТрампНАТО
 
 
