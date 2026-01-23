Финские военные, отправленные в Гренландию, вернутся обратно, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Отправленные в Гренландию финские военные вернутся в Финляндию до конца недели, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Министерство обороны республики сообщило 15 января, что по просьбе Дании направляет в Гренландию двух офицеров связи.
"Задача офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию, завершена. Военные вернутся в Финляндию до конца недели", - говорится в сообщении.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз президента США Дональда Трампа ввести в феврале пошлины из-за острова несколько государств, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.