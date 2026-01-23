Рейтинг@Mail.ru
09:54 23.01.2026
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран
в мире, сша, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран

Лю Ин: пошлины стали средством США для систематического грабежа других стран

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. США используют таможенные пошлины как инструмент своей стратегической кампании систематического грабежа стран по всему миру, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
"Тарифная война США ставит во главу угла американские интересы. Развязанная Вашингтоном глобальная тарифная война не просто проявление одностороннего подхода, протекционизма или гегемонии, и не просто узколобый подход "Америка прежде всего", она выходит за рамки простого игнорирования правил ВТО и отказа от предоставления международных общественных благ", - заявила Лю Ин.
Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии
06:43
По ее мнению, действия США "представляют собой стратегическую кампанию систематического грабежа стран по всему миру, используя таможенные пошлины как инструмент и барьеры как средство".
"Тарифная война США подорвала международный торгово-экономический порядок, установленный со времен Второй мировой войны, подавила рост трансграничных прямых инвестиций, замедлила рост международной торговли, снизила темпы роста мировой экономики и ухудшила благосостояние людей во всем мире, включая американцев", - подчеркнула эксперт.
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть
20 января, 17:03
 
