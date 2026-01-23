ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. США используют таможенные пошлины как инструмент своей стратегической кампании систематического грабежа стран по всему миру, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.

"Тарифная война США ставит во главу угла американские интересы. Развязанная Вашингтоном глобальная тарифная война не просто проявление одностороннего подхода, протекционизма или гегемонии, и не просто узколобый подход "Америка прежде всего", она выходит за рамки простого игнорирования правил ВТО и отказа от предоставления международных общественных благ", - заявила Лю Ин.

По ее мнению, действия США "представляют собой стратегическую кампанию систематического грабежа стран по всему миру, используя таможенные пошлины как инструмент и барьеры как средство".