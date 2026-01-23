https://ria.ru/20260123/grabezh-2069771181.html
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран - РИА Новости, 23.01.2026
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран
США используют таможенные пошлины как инструмент своей стратегической кампании систематического грабежа стран по всему миру, заявила РИА Новости научный... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:54:00+03:00
2026-01-23T09:54:00+03:00
2026-01-23T09:54:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260123/glava-2069752097.html
https://ria.ru/20260120/bessent-2069094773.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Финансист назвала тарифную войну США инструментом грабежа стран
Лю Ин: пошлины стали средством США для систематического грабежа других стран
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. США используют таможенные пошлины как инструмент своей стратегической кампании систематического грабежа стран по всему миру, заявила РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
"Тарифная война США
ставит во главу угла американские интересы. Развязанная Вашингтоном
глобальная тарифная война не просто проявление одностороннего подхода, протекционизма или гегемонии, и не просто узколобый подход "Америка прежде всего", она выходит за рамки простого игнорирования правил ВТО
и отказа от предоставления международных общественных благ", - заявила Лю Ин.
По ее мнению, действия США "представляют собой стратегическую кампанию систематического грабежа стран по всему миру, используя таможенные пошлины как инструмент и барьеры как средство".
"Тарифная война США подорвала международный торгово-экономический порядок, установленный со времен Второй мировой войны, подавила рост трансграничных прямых инвестиций, замедлила рост международной торговли, снизила темпы роста мировой экономики и ухудшила благосостояние людей во всем мире, включая американцев", - подчеркнула эксперт.