Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу - РИА Новости, 23.01.2026
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу
Все пассажиры рейса Пхукет - Барнаул, незапланированно севшего в аэропорту китайского Ланьчжоу, размещены в гостинице, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу
Пассажиров экстренно севшего в Ланьчжоу самолета Azur Air разместили в гостинице