Рейтинг@Mail.ru
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/gostinitsa-2069934114.html
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу - РИА Новости, 23.01.2026
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу
Все пассажиры рейса Пхукет - Барнаул, незапланированно севшего в аэропорту китайского Ланьчжоу, размещены в гостинице, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:25:00+03:00
2026-01-23T17:25:00+03:00
ланьчжоу
azur air
пхукет (остров)
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_2483ad1ecbaf8708f0f5532d277b71d8.jpg
https://ria.ru/20260123/samolet-2069933415.html
ланьчжоу
пхукет (остров)
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_942a55360e681d4cc46aba806d4be513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ланьчжоу, azur air, пхукет (остров), барнаул
Ланьчжоу, Azur Air, Пхукет (остров), Барнаул
Всех пассажиров самолета Azur Air разместили в гостинице Ланьчжоу

Пассажиров экстренно севшего в Ланьчжоу самолета Azur Air разместили в гостинице

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Anna ZverevaFollow Azur Air, RA-73072, Boeing 757-2Q8Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Anna ZverevaFollow Azur Air, RA-73072, Boeing 757-2Q8
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все пассажиры рейса Пхукет - Барнаул, незапланированно севшего в аэропорту китайского Ланьчжоу, размещены в гостинице, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Все размещены в гостинице", - ответил он на вопрос о пассажирах рейса.
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
Вчера, 17:23
 
ЛаньчжоуAzur AirПхукет (остров)Барнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала