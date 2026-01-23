Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов
04:16 23.01.2026
В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов
В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период... РИА Новости, 23.01.2026
2026
Новости
В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов

РИА Новости: Чернышов предложил в период морозов работать дистанционно

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что субъектам РФ необходимо предоставить право самостоятельно определять пороговые значения температуры воздуха, с учетом конкретных климатических особенностей, при достижении которых работодатели обязаны предоставить сотрудникам, чья трудовая функция это позволяет, возможность временно выполнять работу дистанционно.
"Кроме того, следует установить максимальную продолжительность такого режима (например, до 5 дней) в рамках одного периода неблагоприятных погодных условий", - подчеркивается в документе.
По мнению вице-спикера Госдумы, накопленный опыт массового применения дистанционной занятости подтверждает эффективность такого формата работы как временной меры для сохранения непрерывности трудового процесса.
"Реализация данной инициативы позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность как для работников, так и для работодателей", - считает Чернышов.
