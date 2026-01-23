Чем обернулась павловская денежная реформа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Тридцать пять лет назад произошли события, которые потом назовут грабежом: началась печально известная в народе павловская денежная реформа. Как ее придумали и чем все обернулось?
"Боевая операция" по изъятию денег
Двадцать второго января президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из обращения купюр достоинством 50 и 100 рублей образца 1961-го и замене их новыми. При этом обменять купюры нужно было в рекордно сжатые сроки — с 23 по 25 января — и в количестве, ограниченном тысячей рублей на человека.
© РИА Новости / Юрий Простяков | Перейти в медиабанкСоветские денежные знаки образца 1961-1992 годов
Советские денежные знаки образца 1961-1992 годов
Со счетов в Сбербанке, в свою очередь, можно было снять максимум 500 рублей, а чтобы граждане, имевшие счета в разных отделениях банка, не смогли превысить лимит, в их паспортах делались отметки о снятых суммах.
"По неожиданности и темпу проведения реформа больше напоминает если не хорошо продуманный грабеж, то по крайней мере боевую операцию, где в роли противника выступает население страны", — писали в прессе тех лет.
Объявили, когда Сбербанк уже не работал
О том, что указ подписан, внезапно сообщили в теленовостях в девять часов вечера, когда практически все отделения Сбербанка и магазины уже закрылись. Это стало настоящим шоком для граждан. Менее чем за две недели до этого, 10 января 1991 года, на заседании Верховного Совета Валентин Павлов опровергал слухи о грядущей реформе.
Многие, у кого на руках было больше тысячи рублей, в ужасе устремились на вокзалы, в кассы метро и к таксистам, еще не знавшим о реформе, — там можно было разменять ставшие вдруг помехой крупные купюры. Некоторые предприимчивые граждане успели отправить "лишние" деньги переводом родным, чтобы те получили их уже в новых банкнотах. Другие поспешили купить билеты на самолет или поезд, которые потом сдавали обратно, получая новые купюры.
В одном из отделений Сбербанка, 1992 год
И конечно же, на следующий день у сберегательных касс выстроились огромные очереди.
Деньги "сжигали"
Те, кому так и не удалось обменять старые купюры на новые, шли в магазины и сметали с прилавков то немногое, что еще оставалось в свободной продаже: в то время многие товары продавались по талонам.
У многих, в первую очередь пенсионеров, сгорели накопления. Их собирали долгие годы, откладывая деньги с зарплаты и пенсии. Правда, 25 января Павлов разрешил продлить для пенсионеров срок обмена на два дня, но эта мера все равно помогла не всем. Пострадали и работники госпредприятий, которым только что выдали зарплату теми самыми 50- и 100-рублевками.
Испорченные сувенирные деньги
На три дня экономика страны как будто "умерла". Между тем общество наполняли слухи о больших взятках, которые давали за обмен "лишних" купюр, и о том, что некие "подпольные миллионеры", не сумевшие обменять свои накопления, эффектно сжигали их на пороге отделений банка.
Хотели ударить по миллионерам
Как позже утверждал Павлов, обмен денег был только первым шагом в задуманной им программе масштабных преобразований — за ним должна была последовать поэтапная либерализация цен. Так это или нет, никто уже не скажет.
Историки приводят фрагмент секретной записки, которую Павлов еще летом 1990 года направил Горбачеву. Там говорилось, что реформа направлена против дельцов теневой экономики и против фальшивомонетчиков, которые будто бы массово подделывали 50- и 100-рублевки. Многие исследователи считают, что на самом деле главной целью было изъятие из оборота избыточной денежной массы, которую власть закачала в экономику для выполнения несбыточных обещаний.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЧлен Политбюро ЦК КПСС Анатолий Иванович Лукьянов и генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев на II съезде народных депутатов
Член Политбюро ЦК КПСС Анатолий Иванович Лукьянов и генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев на II съезде народных депутатов
Никто не пошел защищать СССР
В результате реформ планы правительства реализовались лишь отчасти: процедура позволила изъять из обращения 14 миллиардов наличных рублей (приблизительно 10,5 процента от всей массы, или чуть менее 17,1 процента от запланированных к изъятию 81,5 миллиарда).
Произошло падение жизненного уровня населения. К концу 1991 года экономика СССР оказалась в катастрофическом положении. Ускорялось падение производства. Национальный доход по сравнению с 1990-м уменьшился на 20 процентов. Но самым главным и важным последствием реформы стало другое.
Многие политики и историки считают, что политические и финансовые реформы окончательно подорвали доверие граждан СССР к союзному руководству и оказали значительное влияние на дальнейшие события.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкВстреча в Беловежской Пуще трех лидеров — президента России Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. Кравчука и председателя Верховного совета Республики Беларусь С. С. Шушкевича, подписавших Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
Встреча в Беловежской Пуще трех лидеров — президента России Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. Кравчука и председателя Верховного совета Республики Беларусь С. С. Шушкевича, подписавших Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
Именно из-за случившегося практически никто не вышел на улицы в поддержку ГКЧП, а население довольно пассивно отреагировало на Беловежское соглашение, фактически положившее конец существованию СССР.