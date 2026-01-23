Чем обернулась павловская денежная реформа

Борис Ельцин, Михаил Горбачев и Джордж Буш беседуют на официальном обеде в Кремле, 1991 год

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Тридцать пять лет назад произошли события, которые потом назовут грабежом: началась печально известная в народе павловская денежная реформа. Как ее придумали и чем все обернулось?

"Боевая операция" по изъятию денег

Двадцать второго января президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из обращения купюр достоинством 50 и 100 рублей образца 1961-го и замене их новыми. При этом обменять купюры нужно было в рекордно сжатые сроки — с 23 по 25 января — и в количестве, ограниченном тысячей рублей на человека.

Со счетов в Сбербанке, в свою очередь, можно было снять максимум 500 рублей, а чтобы граждане, имевшие счета в разных отделениях банка, не смогли превысить лимит, в их паспортах делались отметки о снятых суммах.

"По неожиданности и темпу проведения реформа больше напоминает если не хорошо продуманный грабеж, то по крайней мере боевую операцию, где в роли противника выступает население страны", — писали в прессе тех лет.

Объявили, когда Сбербанк уже не работал

О том, что указ подписан, внезапно сообщили в теленовостях в девять часов вечера, когда практически все отделения Сбербанка и магазины уже закрылись. Это стало настоящим шоком для граждан. Менее чем за две недели до этого, 10 января 1991 года, на заседании Верховного Совета Валентин Павлов опровер гал слухи о грядущей реформе.

Многие, у кого на руках было больше тысячи рублей, в ужасе устремились на вокзалы, в кассы метро и к таксистам, еще не знавшим о реформе, — там можно было разменять ставшие вдруг помехой крупные купюры. Некоторые предприимчивые граждане успели отправить "лишние" деньги переводом родным, чтобы те получили их уже в новых банкнотах. Другие поспешили купить билеты на самолет или поезд, которые потом сдавали обратно, получая новые купюры.

И конечно же, на следующий день у сберегательных касс выстроились огромные очереди.

Деньги "сжигали"

Те, кому так и не удалось обменять старые купюры на новые, шли в магазины и сметали с прилавков то немногое, что еще оставалось в свободной продаже: в то время многие товары продавались по талонам.

У многих, в первую очередь пенсионеров, сгорели накопления. Их собирали долгие годы, откладывая деньги с зарплаты и пенсии. Правда, 25 января Павлов разрешил продлить для пенсионеров срок обмена на два дня, но эта мера все равно помогла не всем. Пострадали и работники госпредприятий, которым только что выдали зарплату теми самыми 50- и 100-рублевками.

На три дня экономика страны как будто "умерла". Между тем общество наполняли слухи о больших взятках, которые давали за обмен "лишних" купюр, и о том, что некие "подпольные миллионеры", не сумевшие обменять свои накопления, эффектно сжигали их на пороге отделений банка.

Хотели ударить по миллионерам

Как позже утверждал Павлов, обмен денег был только первым шагом в задуманной им программе масштабных преобразований — за ним должна была последовать поэтапная либерализация цен. Так это или нет, никто уже не скажет.

Историки приводят фрагмент секретной записки, которую Павлов еще летом 1990 года направил Горбачеву. Там говорилось , что реформа направлена против дельцов теневой экономики и против фальшивомонетчиков, которые будто бы массово подделывали 50- и 100-рублевки. Многие исследователи считают, что на самом деле главной целью было изъятие из оборота избыточной денежной массы, которую власть закачала в экономику для выполнения несбыточных обещаний.

Никто не пошел защищать СССР

В результате реформ планы правительства реализовались лишь отчасти: процедура позволила изъять из обращения 14 миллиардов наличных рублей (приблизительно 10,5 процента от всей массы, или чуть менее 17,1 процента от запланированных к изъятию 81,5 миллиарда).

Произошло падение жизненного уровня населения. К концу 1991 года экономика СССР оказалась в катастрофическом положении. Ускорялось падение производства. Национальный доход по сравнению с 1990-м уменьшился на 20 процентов. Но самым главным и важным последствием реформы стало другое.

Многие политики и историки считают , что политические и финансовые реформы окончательно подорвали доверие граждан СССР к союзному руководству и оказали значительное влияние на дальнейшие события.

