15:26 23.01.2026 (обновлено: 15:53 23.01.2026)
Главврача онкодиспансера Татарстана уволили из-за утраты доверия
Главного врача Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана Ильгиза Хидиятова уволили как утратившего доверие, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 23.01.2026
республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Главврача онкодиспансера Татарстана уволили из-за утраты доверия

Главврача онкодиспансера Татарстана Хидиятова уволили в связи с утратой доверия

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости. Главного врача Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана Ильгиза Хидиятова уволили как утратившего доверие, сообщила прокуратура республики.
"По представлению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова, <…> главный врач ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ имени профессора М. З. Сигала" Ильгиз Хидиятов уволен в связи с утратой доверия", — говорится в релизе.
По информации надзорного ведомства, Хидиятов подавал недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Он также не сделал ничего, чтобы предотвратить конфликт интересов при заключении государственных контрактов.
Как выяснили прокуроры, коммерческие организации, заключавшие госконтракты, при этом оплачивали расходы Хидиятова на бытовую технику и аренду машины. Кроме того, он скрыл сведения о договоре на страхование жизни на пять миллионов рублей и купил имущество стоимостью более 17 миллионов рублей, которое зарегистрировал на родственника.
Хидиятов стал главврачом республиканского онкодиспансера в 2018 году. До это он был главврачом двух районных больниц.
Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
