Главврача онкодиспансера Татарстана уволили из-за утраты доверия
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости.
Главного врача Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана Ильгиза Хидиятова уволили как утратившего доверие, сообщила
прокуратура республики.
"По представлению прокурора Республики Татарстан
Альберта Суяргулова, <…> главный врач ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ имени профессора М. З. Сигала" Ильгиз Хидиятов уволен в связи с утратой доверия", — говорится в релизе.
По информации надзорного ведомства, Хидиятов подавал недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Он также не сделал ничего, чтобы предотвратить конфликт интересов при заключении государственных контрактов.
Как выяснили прокуроры, коммерческие организации, заключавшие госконтракты, при этом оплачивали расходы Хидиятова на бытовую технику и аренду машины. Кроме того, он скрыл сведения о договоре на страхование жизни на пять миллионов рублей и купил имущество стоимостью более 17 миллионов рублей, которое зарегистрировал на родственника.
Хидиятов стал главврачом республиканского онкодиспансера в 2018 году. До это он был главврачом двух районных больниц.