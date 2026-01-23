Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии уличил Зеленского в неблагодарности - РИА Новости, 23.01.2026
16:13 23.01.2026
Глава МИД Италии уличил Зеленского в неблагодарности
Глава МИД Италии уличил Зеленского в неблагодарности
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Владимир Зеленский своим выступлением на форуме в Давосе продемонстрировал неблагодарность по отношению
в мире, европа, италия, давос, антонио таяни, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Италия, Давос, Антонио Таяни, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Глава МИД Италии уличил Зеленского в неблагодарности

Глава МИД Италии Таяни: Зеленский в Давосе показал неблагодарность к Европе

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Владимир Зеленский своим выступлением на форуме в Давосе продемонстрировал неблагодарность по отношению к Европе.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил её критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"Мне кажется, Европа гарантировала независимость Украины, сделав все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что выступление не было благодарным в отношении Европы", - заявил Таяни журналистам на полях бизнес-форума Италии и Германии в Риме.
