Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Дональда Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов в случае необходимости.