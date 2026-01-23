Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026

Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии
06:43 23.01.2026
Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии
Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Дональда Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов... РИА Новости, 23.01.2026
Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии

Кошта приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Дональда Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов в случае необходимости.
"Вчерашнее заявление об отмене новых американских тарифов на товары из Европы является позитивным. Введение дополнительных пошлин было бы несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США. Сейчас наше внимание должно быть сосредоточено на продвижении вперед в реализации этого соглашения. Цель по-прежнему заключается в эффективной стабилизации торговых отношений между Европейским союзом и США. В то же время Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения. Он обладает для этого силой и инструментами и будет делать это, если и когда это потребуется", - сказал он по итогам неформального европейского саммита.
