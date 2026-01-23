В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями

БЕЛГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Украинский FPV-дрон взорвался рядом с мирными жителями в Грайвороне, Украинский FPV-дрон взорвался рядом с мирными жителями в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

« "Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам, которые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", — написал он в Telegram-канале.

Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, дальнейшее лечение они будут проходить в городской больнице № 2 в Белгороде.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.