В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями - РИА Новости, 23.01.2026
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями
Украинский FPV-дрон взорвался рядом с мирными жителями в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:15:00+03:00
2026-01-23T18:15:00+03:00
2026-01-23T19:36:00+03:00
вячеслав гладков
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями
Гладков: в Грайвороне три женщины пострадали от детонации дрона ВСУ