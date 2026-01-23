Рейтинг@Mail.ru
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 23.01.2026 (обновлено: 19:36 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/gladkov-2069953554.html
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями - РИА Новости, 23.01.2026
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями
Украинский FPV-дрон взорвался рядом с мирными жителями в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:15:00+03:00
2026-01-23T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
грайворон
вооруженные силы украины
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вячеслав гладков
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
https://ria.ru/20260121/krasnoarmeysk-2069360792.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грайворон
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грайворон, вооруженные силы украины, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вячеслав гладков, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
В Грайвороне дрон ВСУ сдетонировал рядом с мирными жителями

Гладков: в Грайвороне три женщины пострадали от детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Украинский FPV-дрон взорвался рядом с мирными жителями в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам, которые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", — написал он в Telegram-канале.

Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
21 января, 17:00
Их доставили в Грайворонскую ЦРБ, дальнейшее лечение они будут проходить в городской больнице № 2 в Белгороде.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонВооруженные силы УкраиныБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вячеслав ГладковБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала