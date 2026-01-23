Генпрокуратура подала иск к экс-ректору ВГУЭС

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск к экс-ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву, экс-прокурору Приморья Валерию Василенко и ряду ответчиков о взыскании коррупционного имущества с ущербом свыше 2 миллиардов рублей, сообщает Ленинский районный суд Владивостока.

"В Ленинский районный суд г. Владивостока поступило исковое заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, к Лазареву Г.И., Лазаревой И.П., Лазареву И.Г., Лазаревой Л.М., Леонтьевой Т.И., Баюровой Е.В., Василенко В.В., Буглак О.Н., Ильину А.Е., АНОО ДПО "ПМЦ", АНПОО "ДВЦНО", АНОО ДО "ЦОР", ЗАО "ЛИНКОМ", ООО "КЭН", ООО "СИДИМИ", ООО "ОДИССЕЙ", ООО "АВАНТА", ООО "ИММОБИЛИАРЕ" об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчики по настоящему делу - бывший ректор ВГУЭС Лазарев и экс-прокурор Приморского края Василенко – обвиняются в том числе в хищении имущества РФ , а также легализации средств, полученных преступных путем, в составе преступного сообщества.

"Истец требует обратить взыскание на имущество. К обращению в доход государства заявлено движимое и недвижимое имущество, при этом в иске оценка суммы исковых требований прокурором не приведена, но указано, что ущерб составляет свыше 2 миллиардов рублей", - отмечает суд.

Иск принят к производству. Для обеспечения иска наложен арест и запрет совершения определенных действий в отношении имущества ответчиков.

Летом 2025 года суд во Владивостоке начал рассмотрение уголовного дела о хищении имущества АО " Восточная верфь ", по нему проходят пять фигурантов, в том числе бывший прокурор края Валерий Василенко. Они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и растрате имущества АО "Восточная верфь" на сумму более десяти миллионов рублей, легализации денег. Также фигурантам вменяется то, что они пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство.

По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым.