В Московском зоопарке поселилась пятнистая генета

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые В Московском зоопарке впервые поселилась пятнистая генета.

"Московский зоопарк с гордостью представляет нового обитателя — впервые в истории у нас появилась пятнистая генета. Этот грациозный хищник уже прошел карантин и переехал в экспозиционный вольер на Новой территории, в павильон "Животные Африки", — рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой , самец генеты хорошо адаптируется на новом месте.

« "Большую часть времени он проводит на открытом пространстве, где его могут видеть посетители. Вольер новосела сделан по принципу ярусности, чтобы он мог реализовывать свои природные потребности и много двигаться, перемещаясь на разные уровни", — сказала она.

По словам Акуловой, в корм для генеты входят говядина, курица, грызуны, перепелиные яйца, а также небольшое количество фруктов и овощей.

В пресс-службе уточнили, что генета — ночной житель, поэтому в вольере создали специальный режим инвертированного светового дня: днем там поддерживается сумеречное освещение, чтобы посетители зоопарка могли застать самца в период активности.