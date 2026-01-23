В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО

"Кто-то кто не понимает, или не хочет понимать, что мы делали там, разрушает огромный пакет достижений, но прежде всего ударяет по памяти погибших, ветеранов, их семьям. Нужно защищать их честь", - сказал Полько.

"К сожалению, несколько десятков польских солдат погибли. Уважение к тем, кто погиб, к сформировавшемуся братству по оружию, требует извинений от президента Трампа, который перешел определенную красную линию. Потому что даже во вранье нельзя заходить так далеко, чтобы ударять по достоинству польских, да и американских солдат. От них мы получали множество слов благодарности, потому что многие наши коллеги спасали жизни американских солдат, вместе с которыми мы вместе выполняли задачи", - указал Полько.