Рейтинг@Mail.ru
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/general-2069891987.html
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО - РИА Новости, 23.01.2026
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО
Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о никчемности союзников США РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:19:00+03:00
2026-01-23T15:19:00+03:00
в мире
сша
афганистан
ирак
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069745387.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069622814.html
сша
афганистан
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, ирак, дональд трамп, нато
В мире, США, Афганистан, Ирак, Дональд Трамп, НАТО
В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО

Польский генерал Полько призвал Трампа извиниться за слова о союзниках США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о никчемности союзников США по НАТО.
В недавнем интервью Fox News Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп предложил испытать НАТО
Вчера, 05:16
"Кто-то кто не понимает, или не хочет понимать, что мы делали там, разрушает огромный пакет достижений, но прежде всего ударяет по памяти погибших, ветеранов, их семьям. Нужно защищать их честь", - сказал Полько.
Как напомнил генерал, после атаки на Всемирный торговый центр "Польша и НАТО были рядом с США". "Мы отправили солдат в Афганистан, принимали участие в операции в Ираке. Солдаты выполняли самые сложные задания, не стараясь их избегать, писали завещания, готовились погибнуть, но никто не отказался принимать участие в операциях на первой линии, где они рисковали своей жизнью, соглашаясь умереть", - отметил он.
"К сожалению, несколько десятков польских солдат погибли. Уважение к тем, кто погиб, к сформировавшемуся братству по оружию, требует извинений от президента Трампа, который перешел определенную красную линию. Потому что даже во вранье нельзя заходить так далеко, чтобы ударять по достоинству польских, да и американских солдат. От них мы получали множество слов благодарности, потому что многие наши коллеги спасали жизни американских солдат, вместе с которыми мы вместе выполняли задачи", - указал Полько.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп назвал отношения со странами НАТО улицей с односторонним движением
22 января, 16:10
 
В миреСШААфганистанИракДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала