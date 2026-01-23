В Польше ждут извинений от Трампа за грубые слова о союзниках США по НАТО

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о никчемности союзников США по НАТО.
В недавнем интервью Fox News Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
"Кто-то кто не понимает, или не хочет понимать, что мы делали там, разрушает огромный пакет достижений, но прежде всего ударяет по памяти погибших, ветеранов, их семьям. Нужно защищать их честь", - сказал Полько.
Как напомнил генерал, после атаки на Всемирный торговый центр "Польша и НАТО были рядом с США". "Мы отправили солдат в Афганистан, принимали участие в операции в Ираке. Солдаты выполняли самые сложные задания, не стараясь их избегать, писали завещания, готовились погибнуть, но никто не отказался принимать участие в операциях на первой линии, где они рисковали своей жизнью, соглашаясь умереть", - отметил он.
"К сожалению, несколько десятков польских солдат погибли. Уважение к тем, кто погиб, к сформировавшемуся братству по оружию, требует извинений от президента Трампа, который перешел определенную красную линию. Потому что даже во вранье нельзя заходить так далеко, чтобы ударять по достоинству польских, да и американских солдат. От них мы получали множество слов благодарности, потому что многие наши коллеги спасали жизни американских солдат, вместе с которыми мы вместе выполняли задачи", - указал Полько.