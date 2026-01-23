Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ответственность за организацию денежных сборов
18:08 23.01.2026
В Госдуме предложили ввести ответственность за организацию денежных сборов
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил запретить любые денежные сборы по инициативе... РИА Новости, 23.01.2026
общество
россия
москва
дмитрий свищев
владимир васенин
лдпр
госдума рф
россия
москва
общество, россия, москва, дмитрий свищев, владимир васенин, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Свищев, Владимир Васенин, ЛДПР, Госдума РФ
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил запретить любые денежные сборы по инициативе педагогов и администраций школ, а также ввести ответственность для директоров.
Ранее начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин сообщил, что бывший учитель физкультуры под предлогом сбора денег на поездку школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы обманул их родителей почти на 1,9 миллиона рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Недопустимо, когда тренер, который должен воспитывать чемпионов, сам является циничным мошенником. Пора наводить порядок. Пора возвращать школе ее высокую миссию, выкинув из нее торговлю. Необходимо установить жесткий запрет на любые денежные сборы, инициированные педагогами и администрацией школы", - сказал Свищев.
Парламентарий также считает, что все организационные и финансовые вопросы поездок, формы и дополнительного оснащения должны решать родительские комитеты напрямую с поставщиками услуг.
"Если идет сбор средств, то все платежи только на расчетный счет родительского комитета или фонда, с ежеквартальной публичной отчетностью в интернете", - добавил он.
Кроме того, по мнению Свищева, необходимо усилить контроль прокуратуры и Минпросвещения РФ за подобными случаями и "ввести административную ответственность для директоров школ, которые допускают превращение своих учреждений в базар".
"Учитель должен учить. Воспитывать. Вдохновлять. А не считать деньги, не составлять сметы и не отчитываться за каждую потраченную копейку на новую краску для спортзала. Это унижает профессию и развращает систему", - заключил он.
Общество Россия Москва Дмитрий Свищев Владимир Васенин ЛДПР Госдума РФ
 
 
