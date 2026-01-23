Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
14:22 23.01.2026
Запас газа в подземных хранилищах Франции и Германии упал ниже 40%
Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром".
в мире, франция, германия, нидерланды, газпром
В мире, Франция, Германия, Нидерланды, Газпром
Запас газа в подземных хранилищах Франции и Германии упал ниже 40%

Газпром: уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и ФРГ ниже 40%

© РИА Новости / Максим Богодвид
Газопровод высокого давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
Газопровод высокого давления. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром".
"Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии - ниже 40%, Нидерландов - меньше трети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
ЕС может вернуться к российскому газу из-за Гренландии, считает эксперт
ЕС может вернуться к российскому газу из-за Гренландии, считает эксперт
Вчера, 04:28
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции - 39%, Нидерландов - 33,1%, уточняется в сообщении. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ, указал "Газпром".
Отмечается, что в целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубометров газа - это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.
Новак рассказал о росте поставок российского газа в дружественные страны
Новак рассказал о росте поставок российского газа в дружественные страны
22 января, 15:13
 
В мире Франция Германия Нидерланды Газпром
 
 
