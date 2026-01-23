https://ria.ru/20260123/gaz-2069877223.html
Запас газа в подземных хранилищах Франции и Германии упал ниже 40%
Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 23.01.2026
Запас газа в подземных хранилищах Франции и Германии упал ниже 40%
