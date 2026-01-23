https://ria.ru/20260123/gaz-2069767970.html
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей - РИА Новости, 23.01.2026
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
Жительница Волжского Волгоградской области и двое ее маленьких детей погибли, отравившись, предварительно, угарным газом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волжский
волгоградская область
россия
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
В Волгоградской области женщина и двое детей погибли от угарного газа