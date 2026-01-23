Рейтинг@Mail.ru
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
09:35 23.01.2026
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей
Жительница Волжского Волгоградской области и двое ее маленьких детей погибли, отравившись, предварительно, угарным газом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
В частном доме в Волгоградской области нашли тела женщины и двух детей

ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Жительница Волжского Волгоградской области и двое ее маленьких детей погибли, отравившись, предварительно, угарным газом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Двадцать второго января 2026 года в одном из частных домовладений, расположенных на улице Украинской города Волжского, обнаружены тела местной жительницы и двух её совершеннолетних детей", - говорится в сообщении СК.
По предварительным данным следствия, мать с детьми погибли от отравления угарным газом.
Отмечается, что дом отапливался газом и дровами, на момент осмотра места происшествия окна, двери и задвижка вентиляционного канала были закрыты, из-за чего продукты горения могли скопиться в помещении. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел
12 января, 12:05
 
