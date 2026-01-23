Рейтинг@Mail.ru
13:50 23.01.2026 (обновлено: 13:56 23.01.2026)
В Риме проходят похороны модельера Валентино Гаравани
В Риме проходят похороны модельера Валентино Гаравани

В базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири проходят похороны Гаравани

© Getty Images / Ernesto S. RuscioПохороны итальянского модельера Валентино Гаравани. 23 января 2026
РИМ, 23 янв - РИА Новости. Похороны итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани проходят в римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с кутюрье у прибывшего к церкви катафалка встретили его семья и близкие, которые зашли вслед за ним внутрь здания. В базилике тело усопшего сопровождали траурные ноты "Лакримозы" Моцарта.
Помимо окружения Валентино проститься с ним пришли его сотрудники и представители мира моды: среди них оказались Том Форд, Донателла Версаче, Наталья Водянова и Анна Винтур, а также актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли.
Как ранее сообщили организаторы похорон, церемония будет открытой. За полчаса до начала похорон служители начали запускать публику из очереди, образовавшейся слева от входа в базилику. Церковь богато украшена белыми цветами. У гроба с телом Гаравани стоит его черно-белая фотография. все сидячие места в обширной базилике заняты публикой.
После церемонии гроб с телом Гаравани доставят на кладбище, где его похоронят в семейной усыпальнице.
Гаравани, которого все знали просто как Валентино, скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Прощание с великим модельером прошло в среду и четверг выставочном центре PM23, который принадлежит Фонду Валентино, близ римской Площади Испании. В знак траура витрины расположенного напротив бутика Valentino были задрапированы черным, но сам магазин работу не прервал. По информации пресс-службы, проститься с кутюрье за два дни пришли 10 тысяч человек.
Валентино Гаравани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани
19 января, 22:59
 
