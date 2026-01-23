Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/garantii-2069793443.html
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico
Европейские лидеры потратили бесчисленные часы в попытках убедить США в необходимости к привлечению военных для обеспечений гарантий безопасности Украине, пишет РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:24:00+03:00
2026-01-23T11:24:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
дональд трамп
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069387470.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, Мирный план США по Украине
Лидеры ЕС уговаривают США дать Киеву гарантии безопасности, пишет Politico

Politico: в ЕС потратили бесчисленные часы на уговоры США о гарантиях для Киева

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские лидеры потратили бесчисленные часы в попытках убедить США в необходимости к привлечению военных для обеспечений гарантий безопасности Украине, пишет газета Politico.
"Европейские лидеры... потратили бесчисленные часы в попытках убедить (президента США Дональда - ред.) Трампа и его команду в том, что предоставление Киеву военного элемента для поддержания гарантий безопасности - это единственный способ сдерживания (России - ред.)", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
Среди таких европейских лидеров издание приводит в пример президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Британии Кира Стармера.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампЭммануэль МакронФридрих МерцНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала