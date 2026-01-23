МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские лидеры потратили бесчисленные часы в попытках убедить США в необходимости к привлечению военных для обеспечений гарантий безопасности Украине, пишет газета Politico.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.