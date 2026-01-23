Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета

ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" намерены вновь выдвинуть правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню вотумы недоверия из-за планов кабмина принять ещё одну часть госбюджета на 2026 год в обход голосования в парламенте, заявили в пятницу представители политических сил.

Ранее Лекорню сообщил, что правительство утвердит вторую часть бюджета о расходах в обход парламента. До этого, несмотря на обещания премьера, таким же образом была принята и первая часть о доходах. За этим последовало выдвижение двух вотумов недоверия от правой и левой оппозиции, которые в пятницу были отклонены.

"В 30-й раз использование (статьи конституции для обхода парламента - ред.) 49.3. В 30-й раз продавливание макронистами (законопроекта – ред.) с 2022 года… Мы выдвигаем вотум недоверия вместе с партией зеленых, партией коммунистов и депутатами из заморских территорий", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левых Матильда Пано.

В свою очередь, депутат и официальный представитель "Национального объединения" Гаетан Дюссосе заявил в эфире телеканала BFMTV, что его партия также внесет на рассмотрение в парламент резолюцию о выражении кабмину недоверия.

Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.