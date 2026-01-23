Рейтинг@Mail.ru
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета - РИА Новости, 23.01.2026
16:16 23.01.2026
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета - РИА Новости, 23.01.2026
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета
Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" намерены вновь выдвинуть правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню вотумы... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
элизабет борн
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета

Оппозиция во Франции выдвинет правительству еще 2 вотума недоверия из-за бюджета

Митинг в Париже
Митинг в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Митинг в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" намерены вновь выдвинуть правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню вотумы недоверия из-за планов кабмина принять ещё одну часть госбюджета на 2026 год в обход голосования в парламенте, заявили в пятницу представители политических сил.
Ранее Лекорню сообщил, что правительство утвердит вторую часть бюджета о расходах в обход парламента. До этого, несмотря на обещания премьера, таким же образом была принята и первая часть о доходах. За этим последовало выдвижение двух вотумов недоверия от правой и левой оппозиции, которые в пятницу были отклонены.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во время дебатов перед голосованием по вотуму недоверия французскому правительству
Во Франции депутаты отклонили второй за день вотум недоверия правительству
Вчера, 14:08
"В 30-й раз использование (статьи конституции для обхода парламента - ред.) 49.3. В 30-й раз продавливание макронистами (законопроекта – ред.) с 2022 года… Мы выдвигаем вотум недоверия вместе с партией зеленых, партией коммунистов и депутатами из заморских территорий", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левых Матильда Пано.
В свою очередь, депутат и официальный представитель "Национального объединения" Гаетан Дюссосе заявил в эфире телеканала BFMTV, что его партия также внесет на рассмотрение в парламент резолюцию о выражении кабмину недоверия.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.
За всю историю Пятой республики (с 1958 года) больше всего (28 раз) статью 49.3 использовал Мишель Рокар, возглавлявший кабмин с 1988 по 1991 год при Франсуа Миттеране. Глава правительства Макрона в 2022-2024 гг. Элизабет Борн занимает второе место, она применила статью 23 раза. Борн в отсутствие абсолютного большинства голосов в парламенте у президентской фракции применяла это "конституционное оружие", как его окрестили СМИ, для проведения законопроекта о бюджете на 2023 год, а также для принятия вызвавшей масштабные протесты во Франции пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Марин Ле Пен
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
Вчера, 13:21
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
