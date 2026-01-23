Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Проект госбюджета Франции на 2026 год является "бюджетным Чернобылем", заявила в пятницу глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ранее партии "Непокорившаяся Франция" и "Национальное объединение" объявили о подаче вотумов недоверия против премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и его правительства на фоне решения его задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента.

"Ваш проект, я не отважусь называть его бюджетом, представляет собой бюджетный Чернобыль , бетонную крышку, под которой вы пытались скрыть высокорадиоактивные элементы", - сказала Ле Пен во время дебатов в Национальном собрании (нижней палате французского парламента) по вотумам недоверия, выдвинутым против правительства Лекорню.

Во вторник Лекорню заявил, что правительство прибегнет к использованию статьи 49.3 конституции республики для того, чтобы принять часть о доходах из законопроекта о госбюджете страны на 2026 год.

Национальное собрание 14 января уже отклоняло инициативы "Национального объединения" и "Непокорившейся Франции" по вынесению вотума недоверия правительству Лекорню.