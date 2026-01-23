https://ria.ru/20260123/frantsiya-2069850943.html
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
франция
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Проект госбюджета Франции на 2026 год является "бюджетным Чернобылем", заявила в пятницу глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее партии "Непокорившаяся Франция" и "Национальное объединение" объявили о подаче вотумов недоверия против премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню
и его правительства на фоне решения его задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента.
"Ваш проект, я не отважусь называть его бюджетом, представляет собой бюджетный Чернобыль
, бетонную крышку, под которой вы пытались скрыть высокорадиоактивные элементы", - сказала Ле Пен
во время дебатов в Национальном собрании (нижней палате французского парламента) по вотумам недоверия, выдвинутым против правительства Лекорню.
Во вторник Лекорню заявил, что правительство прибегнет к использованию статьи 49.3 конституции республики для того, чтобы принять часть о доходах из законопроекта о госбюджете страны на 2026 год.
Национальное собрание 14 января уже отклоняло инициативы "Национального объединения" и "Непокорившейся Франции" по вынесению вотума недоверия правительству Лекорню.
В ноябре 2025 года депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего проект бюджета отправился в сенат. Но и совместная паритетная комиссия двух палат не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта.