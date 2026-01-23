Рейтинг@Mail.ru
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции
11:15 23.01.2026
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции

МИД Франции: Европе придется обсудить с РФ архитектуру безопасности в регионе

ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Европе придется в определенный момент после окончания конфликта на Украине провести с Россией обсуждения по поводу европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, как только Россия определит для себя новые ориентиры…, когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
