Дело Новиковой во Франции политическое, заявил ее адвокат

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Дело российской активистки Анны Новиковой, задержанной в ноябре во Франции по подозрению в шпионаже, имеет политический характер, расследование может продлиться два-три года, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вёль.

Адвокат россиянки сообщил агентству, что в четверг посетил свою подзащитную в тюрьме.

"Мы очень обеспокоены, потому что расследование может продлиться от двух до трех лет. И поскольку дело приобретает политический характер, мы опасаемся, что Анна станет объектом судебных манипуляций, поэтому нам понадобится собрать все доказательства, чтобы доказать, что Анна действует добросовестно, что она не попытается избежать французского правосудия и что она всегда будет находиться под судебным надзором", - сказал де Вёль.

Ранее французский адвокат рассказал РИА Новости, что готовится подать ходатайство о временном освобождении Новиковой.

Позднее он отметил, что не ожидает ее быстрого освобождения, так как следственный судья, "безусловно, захочет оказать давление на франко-российское сообщество, которое может ей сочувствовать".

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.