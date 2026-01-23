Рейтинг@Mail.ru
Во Франции пройдет встреча G7 по ситуации на Украине в сфере энергетики - РИА Новости, 23.01.2026
12:04 23.01.2026
Во Франции пройдет встреча G7 по ситуации на Украине в сфере энергетики
© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Франция проведет в пятницу встречу министров стран G7, Северной Европы и Балтии для обсуждения ситуации на Украине в сфере энергетики, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
"Сегодня днем я буду председательствовать на встрече, в которой примут участие страны G7, а также страны Северной Европы и Балтии, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена Владимиром Зеленским. По этому случаю Франция объявит, что поставит Украине эквивалент 13 мегаватт энергии, около сотни генераторов", - сказал Барро в эфире телеканала BFMTV.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Скриншот трансляции выступления министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале
17 января, 10:18
 
