Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы сотрудничества на 2026 год, сообщает пресс-служба банка.

Первый год работы ПСБ в новом домашнем регионе был посвящен выработке и утверждению основополагающих документов, направленных на реализацию планов банка по релокации в Ярославскую область более 5 тысяч сотрудников и их семей. Разработана и утверждена стратегия частичного переезда головного офиса банка в Ярославскую область, утверждены методика определения подразделений к переезду и программа социального благополучия.

Отмечается, что ПСБ в 2025 году показал успешные результаты по ключевым направлениям деятельности в Ярославле. Сеть отделений ПСБ в Ярославской области выросла в два раза – теперь банк присутствует в 15 районных центрах региона, повысив доступность финансово-кредитных услуг. В том числе для жителей работают офисы нового формата – в одном пространстве представлены банковские продукты ПСБ, а также товары, финтех-сервисы и услуги Связь.ON (входит в Группу ПСБ).

Кроме того, в четыре раза выросла выдача зарплатных карт, и теперь каждый десятый трудоспособный житель Ярославской области получает зарплату на карту ПСБ. Более 1,4 тысячи ветеранов боевых действий, проживающих в Ярославской области, оформили в офисах банка ПСБ карту-удостоверение "СВОи". На 30% выросли остатки средств ярославцев на депозитах, накопительных счетах, счетах до востребования и т.д., тогда как депозитный портфель клиентов-предпринимателей в ПСБ вырос на 142%.

Усиление бизнес-показателей ПСБ, с 1 апреля 2025 года получившего юридическую и налоговую регистрацию в Ярославле, отразилось и в росте налоговых отчислений в региональный бюджет: в прошедшем году поступления выросли более чем вдвое относительно 2024 года.

Фрадков подчеркнул, что на банке лежит большая ответственность в плане социальной повестки – это и открытие баскетбольных и беговых центров, работа по развитию городской среды и другие вопросы.