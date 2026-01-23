Рейтинг@Mail.ru
Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 23.01.2026 (обновлено: 21:33 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/fradkov-2069986667.html
Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й
Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й - РИА Новости, 23.01.2026
Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:28:00+03:00
2026-01-23T21:33:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
петр фрадков
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024236447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74e3c59183d67620dde6d51106fd4e43.jpg
https://ria.ru/20250530/psb-2020067981.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024236447_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_dfc98a316213efaad99adb3000970f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, петр фрадков, псб (банк псб)
Ярославская область, Михаил Евраев, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ)
Фрадков и Евраев подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026-й

Фрадков и Евраев обсудили планы по взаимодействию ПСБ и Ярославской области

© Фото : Пресс-служба ПСБПетр Фрадков
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Петр Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы сотрудничества на 2026 год, сообщает пресс-служба банка.
Первый год работы ПСБ в новом домашнем регионе был посвящен выработке и утверждению основополагающих документов, направленных на реализацию планов банка по релокации в Ярославскую область более 5 тысяч сотрудников и их семей. Разработана и утверждена стратегия частичного переезда головного офиса банка в Ярославскую область, утверждены методика определения подразделений к переезду и программа социального благополучия.
Отмечается, что ПСБ в 2025 году показал успешные результаты по ключевым направлениям деятельности в Ярославле. Сеть отделений ПСБ в Ярославской области выросла в два раза – теперь банк присутствует в 15 районных центрах региона, повысив доступность финансово-кредитных услуг. В том числе для жителей работают офисы нового формата – в одном пространстве представлены банковские продукты ПСБ, а также товары, финтех-сервисы и услуги Связь.ON (входит в Группу ПСБ).
Кроме того, в четыре раза выросла выдача зарплатных карт, и теперь каждый десятый трудоспособный житель Ярославской области получает зарплату на карту ПСБ. Более 1,4 тысячи ветеранов боевых действий, проживающих в Ярославской области, оформили в офисах банка ПСБ карту-удостоверение "СВОи". На 30% выросли остатки средств ярославцев на депозитах, накопительных счетах, счетах до востребования и т.д., тогда как депозитный портфель клиентов-предпринимателей в ПСБ вырос на 142%.
Усиление бизнес-показателей ПСБ, с 1 апреля 2025 года получившего юридическую и налоговую регистрацию в Ярославле, отразилось и в росте налоговых отчислений в региональный бюджет: в прошедшем году поступления выросли более чем вдвое относительно 2024 года.
Фрадков подчеркнул, что на банке лежит большая ответственность в плане социальной повестки – это и открытие баскетбольных и беговых центров, работа по развитию городской среды и другие вопросы.
"Нам важно не только быть ответственным налогоплательщиком, а одним из лидеров отрасли. Это наша амбиция, и мы в этом направлении движемся", – подчеркнул глава ПСБ.
Форсайт-сессию по развитию Ярославской области провел ПСБ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Форсайт-сессию по развитию Ярославской области провел ПСБ
30 мая 2025, 20:16
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала