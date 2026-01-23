Фицо не видит желания ЕК решать проблему огромных цен на электроэнергию

БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит со стороны Европейской комиссии интереса к поиску решения проблемы с огромными ценами на электроэнергию.
"Фактом является то, что мы в Словакии не можем устранить катастрофические последствия, которые для нашей экономики имеет развитие немецкой экономики и неспособность Европейской комиссии предложить осмысленный план по усилению европейской конкурентоспособности. У нас будет 12 февраля еще один неформальный саммит к этой теме, но я настроен скептически, поскольку не вижу никакого интереса со стороны Европейской комиссии сделать что-то с огромными ценами на электроэнергию, которые разрушают словацкую и европейскую экономику", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Он заявил, что в этом контексте его переговоры в ОЭСР в Париже, которые состоялись после неформального саммита Европейского союза в Брюсселе, были более полезными, чем неформальное заседание Европейского совета.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений.
