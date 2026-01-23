Рейтинг@Mail.ru
Фицо не видит желания ЕК решать проблему огромных цен на электроэнергию - РИА Новости, 23.01.2026
21:40 23.01.2026
Фицо не видит желания ЕК решать проблему огромных цен на электроэнергию
Фицо не видит желания ЕК решать проблему огромных цен на электроэнергию
Фицо не видит желания ЕК решать проблему огромных цен на электроэнергию

Фицо не видит желания ЕК решать проблему цен на электроэнергию

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит со стороны Европейской комиссии интереса к поиску решения проблемы с огромными ценами на электроэнергию.
"Фактом является то, что мы в Словакии не можем устранить катастрофические последствия, которые для нашей экономики имеет развитие немецкой экономики и неспособность Европейской комиссии предложить осмысленный план по усилению европейской конкурентоспособности. У нас будет 12 февраля еще один неформальный саммит к этой теме, но я настроен скептически, поскольку не вижу никакого интереса со стороны Европейской комиссии сделать что-то с огромными ценами на электроэнергию, которые разрушают словацкую и европейскую экономику", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Фицо раскритиковал состоявшийся саммит ЕС по ситуации вокруг Гренландии
Вчера, 20:34
Он заявил, что в этом контексте его переговоры в ОЭСР в Париже, которые состоялись после неформального саммита Европейского союза в Брюсселе, были более полезными, чем неформальное заседание Европейского совета.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином
22 января, 23:27
 
В миреСловакияБрюссельРоссияРоберт ФицоЕврокомиссияОЭСР
 
 
