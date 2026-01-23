Рейтинг@Mail.ru
Украину на саммите ЕС задвинули из-за Гренландии, заявил Фицо - РИА Новости, 23.01.2026
20:50 23.01.2026
Украину на саммите ЕС задвинули из-за Гренландии, заявил Фицо
Украина на неформальном саммите Европейского союза оказалась на заднем плане из-за обсуждения ситуации вокруг Гренландии, Словакия готова помочь украинцам...
в мире
украина
гренландия
словакия
роберт фицо
евросоюз
Украину на саммите ЕС задвинули из-за Гренландии, заявил Фицо

Фицо: Украина на саммите ЕС оказалась на заднем плане из-за Гренландии

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Украина на неформальном саммите Европейского союза оказалась на заднем плане из-за обсуждения ситуации вокруг Гренландии, Словакия готова помочь украинцам справиться с холодами, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Одной из тем неформальной дискуссии была и война на Украине. Она под влиянием непоколебимого американского интереса к получению Гренландии оказалась на заднем плане", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Фицо раскритиковал состоявшийся саммит ЕС по ситуации вокруг Гренландии
Вчера, 20:34
Фицо раскритиковал состоявшийся саммит ЕС по ситуации вокруг Гренландии
Вчера, 20:34
Он заявил, что Словакия помогает Украине, поставляя ей электроэнергию в случае перебоев с ней.
"Только за январь этого года мы поставили на Украину вдвое больше аварийных поставок электроэнергии, чем за весь прошлый год. В рамках гуманитарной помощи мы готовы людям на Украине помочь справиться с холодами и другими средствами", - сказал Фицо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином
22 января, 23:27
 
В миреУкраинаГренландияСловакияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
