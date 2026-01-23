Фицо раскритиковал состоявшийся саммит ЕС по ситуации вокруг Гренландии

БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говоря о неформальном саммите Европейского союза в Брюсселе, заявил, что заседание ничем его не удивило и можно было ограничиться видеоконференцией, сэкономив тем самым потраченные на дорогу деньги.