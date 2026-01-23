Фицо раскритиковал состоявшийся саммит ЕС по ситуации вокруг Гренландии

БРАТИСЛАВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говоря о неформальном саммите Европейского союза в Брюсселе, заявил, что заседание ничем его не удивило и можно было ограничиться видеоконференцией, сэкономив тем самым потраченные на дорогу деньги.
"Ночное заседание Европейского союза в четверг в Брюсселе меня ничем не удивило. Оно было неформальным, длилось долго и не принесло никаких выводов. Для констатации того, что мы заинтересованы в сотрудничестве с США, поддерживаем территориальную целостность Дании и Гренландии и должны быть более сильными, чтобы мы могли противостоять последствиям новой американской внешней политики, было бы достаточно видеоконференции и мы могли бы сэкономить много денег", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.