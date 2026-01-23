СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тест арестованного на Филиппинах российского треш-блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию, а также на другие заболевания, передающиеся половым путем, оказался отрицательным, передает филиппинское новостное агентство Тест арестованного на Филиппинах российского треш-блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию, а также на другие заболевания, передающиеся половым путем, оказался отрицательным, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова министра внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвика Ремуллы.

Бюро иммиграции Филиппин в среду арестовало 21-летнего российского видеоблогера Никиту Чехова, грозившего в видеороликах в TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию. В четверг посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что Чехов после медосвидетельствования был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию.

"Тест Чехова на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем, показал отрицательный результат",- пишет PNA со ссылкой на слова Ремуллы.

По сообщению местного новостного агентства, министр внутренних дел республики вновь заявил, что правительство Филиппин не потерпит оскорбительного поведения иностранцев, посещающих страну, и применит к ним соответствующие строгие меры.