Тест арестованного на Филиппинах российского треш-блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию, а также на другие заболевания, передающиеся половым путем, оказался... РИА Новости, 23.01.2026
СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным
PNA: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах Чехова оказался отрицательным
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Тест арестованного на Филиппинах российского треш-блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию, а также на другие заболевания, передающиеся половым путем, оказался отрицательным, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency
(PNA) со ссылкой на слова министра внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвика Ремуллы.
Бюро иммиграции Филиппин
в среду арестовало 21-летнего российского видеоблогера Никиту Чехова, грозившего в видеороликах в TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию. В четверг посольство РФ
на Филиппинах сообщило РИА Новости, что Чехов после медосвидетельствования был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию.
"Тест Чехова на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем, показал отрицательный результат",- пишет PNA со ссылкой на слова Ремуллы.
По сообщению местного новостного агентства, министр внутренних дел республики вновь заявил, что правительство Филиппин не потерпит оскорбительного поведения иностранцев, посещающих страну, и применит к ним соответствующие строгие меры.
Ранее в январе в РФ был депортирован другой российский видеоблогер-пранкер Виталий Здоровецкий, девять месяцев отбывавший наказание в виде тюремного заключения на Филиппинах за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям.