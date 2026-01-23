Рейтинг@Mail.ru
СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным
14:45 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/filippiny-2069883807.html
СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным
СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным
в мире
филиппины
россия
в мире, филиппины, россия
В мире, Филиппины, Россия
СМИ: тест на ВИЧ арестованного на Филиппинах блогера оказался отрицательным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тест арестованного на Филиппинах российского треш-блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию, а также на другие заболевания, передающиеся половым путем, оказался отрицательным, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова министра внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвика Ремуллы.
Бюро иммиграции Филиппин в среду арестовало 21-летнего российского видеоблогера Никиту Чехова, грозившего в видеороликах в TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию. В четверг посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что Чехов после медосвидетельствования был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
22 января, 18:26
"Тест Чехова на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем, показал отрицательный результат",- пишет PNA со ссылкой на слова Ремуллы.
По сообщению местного новостного агентства, министр внутренних дел республики вновь заявил, что правительство Филиппин не потерпит оскорбительного поведения иностранцев, посещающих страну, и применит к ним соответствующие строгие меры.
Ранее в январе в РФ был депортирован другой российский видеоблогер-пранкер Виталий Здоровецкий, девять месяцев отбывавший наказание в виде тюремного заключения на Филиппинах за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Из ОАЭ депортировали россиян, находившихся в международном розыске
29 декабря 2025, 15:44
 
В мире Филиппины Россия
 
 
