Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 23.01.2026
22:42 23.01.2026
Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о наличии признаков того, что Израиль ищет пути для возможной атаки на Иран.
2026
АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о наличии признаков того, что Израиль ищет пути для возможной атаки на Иран.
"Есть признаки того, что Израиль готовится к нападению на Иран", - сказал Фидан в интервью телеканалу NTV.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Часть вопросов по Украине вышла на финальную стадию, заявил Фидан
22 января, 21:09
22 января, 21:09
Министр отметил, что Иран сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, однако, по его словам, ошибочно напрямую связывать общественное недовольство с позицией населения по отношению к действующей власти. Он подчеркнул, что протестные акции в стране действительно имеют место, но их характер отличается от ожиданий внешних наблюдателей.
Фидан также указал, что страны региона не заинтересованы в новой войне. По его словам, в период, когда обсуждалась возможность вмешательства США в ситуацию вокруг Ирана, наблюдалась интенсивная дипломатическая активность, включая многочисленные телефонные контакты. Глава МИД выразил надежду, что Тегеран сможет найти выход из сложившейся ситуации без дальнейшей эскалации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
Вчера, 09:19
Вчера, 09:19
 
