Фидан сообщил о признаках готовящейся атаки Израиля на Иран
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о наличии признаков того, что Израиль ищет пути для возможной атаки на Иран. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:42:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
хакан фидан
АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о наличии признаков того, что Израиль ищет пути для возможной атаки на Иран.
"Есть признаки того, что Израиль
готовится к нападению на Иран", - сказал Фидан
в интервью телеканалу NTV.
Министр отметил, что Иран
сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, однако, по его словам, ошибочно напрямую связывать общественное недовольство с позицией населения по отношению к действующей власти. Он подчеркнул, что протестные акции в стране действительно имеют место, но их характер отличается от ожиданий внешних наблюдателей.
Фидан также указал, что страны региона не заинтересованы в новой войне. По его словам, в период, когда обсуждалась возможность вмешательства США
в ситуацию вокруг Ирана, наблюдалась интенсивная дипломатическая активность, включая многочисленные телефонные контакты. Глава МИД выразил надежду, что Тегеран
сможет найти выход из сложившейся ситуации без дальнейшей эскалации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.