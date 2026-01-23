Рейтинг@Mail.ru
Фидан считает, что стороны конфликта на Украине стали ближе к соглашению - РИА Новости, 23.01.2026
21:44 23.01.2026
Фидан считает, что стороны конфликта на Украине стали ближе к соглашению
Фидан считает, что стороны конфликта на Украине стали ближе к соглашению
Фидан считает, что стороны конфликта на Украине стали ближе к соглашению

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что обсудил переговоры по Украине со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, по словам главы турецкого МИД, стороны стали ближе к соглашению.
"Фидан сообщил, что обсудил войну между Россией и Украиной со специальным представителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и подчеркнул, что стороны теперь ближе к достижению соглашения", - приводит перевод заявлений Фидана, сказанные им в программе "On the Record" в Давосе, турецкая газета Hürriyet.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Турция продолжает контакты с Россией и Украиной, сообщил источник
