Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу у погранперехода с Украиной
Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу у погранперехода с Украиной
Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу возле погранперехода с Украиной "Долгобычув-Угринов", сообщил РИА Новости один из очевидцев. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:49:00+03:00
2026-01-23T15:49:00+03:00
2026-01-23T15:50:00+03:00
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу возле погранперехода с Украиной "Долгобычув-Угринов", сообщил РИА Новости один из очевидцев.
"Сегодня утром несколько десятков фермеров собрались в Долгобычуве на акцию протеста. Они недовольны тем, что в страну поступают сельхозпродукты из Украины
, опасаясь как их недостаточного качества, так и конкуренции", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что участники акции сконцентрировались у пешеходного перехода дороги, ведущей к пункту пропуска и постоянно переходят дорогу группами.
"В соответствии с правилами дорожного движения, водители автомобилей обязаны их пропускать. Формально протестующие ничего не нарушают. В то же время движение по дороге затрудняется", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, присутствующие на месте сотрудники полиции не препятствуют происходящему, так как акция согласована с властями.