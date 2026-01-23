Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу у погранперехода с Украиной

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польские фермеры пытаются заблокировать дорогу возле погранперехода с Украиной "Долгобычув-Угринов", сообщил РИА Новости один из очевидцев.

"Сегодня утром несколько десятков фермеров собрались в Долгобычуве на акцию протеста. Они недовольны тем, что в страну поступают сельхозпродукты из Украины , опасаясь как их недостаточного качества, так и конкуренции", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что участники акции сконцентрировались у пешеходного перехода дороги, ведущей к пункту пропуска и постоянно переходят дорогу группами.

"В соответствии с правилами дорожного движения, водители автомобилей обязаны их пропускать. Формально протестующие ничего не нарушают. В то же время движение по дороге затрудняется", - рассказал собеседник агентства.