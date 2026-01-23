Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. У ЕС некоторые положения устава "Совета мира" Дональда Трампа вызывают сомнения, но он готов с ним сотрудничать по Газе, сказал глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, на котором обсуждались отношения с США.