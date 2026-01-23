Рейтинг@Mail.ru
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира - РИА Новости, 23.01.2026
04:12 23.01.2026
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира - РИА Новости, 23.01.2026
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира
У ЕС некоторые положения устава "Совета мира" Дональда Трампа вызывают сомнения, но он готов с ним сотрудничать по Газе, сказал глава Евросовета Антониу Кошта... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
антониу кошта
евросоюз
евросовет
оон
сша
давос
в мире, сша, давос, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, евросовет, оон
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, ООН
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира

Кошта: у ЕС есть сомнения по некоторым положениям устава Совета мира Трампа

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. У ЕС некоторые положения устава "Совета мира" Дональда Трампа вызывают сомнения, но он готов с ним сотрудничать по Газе, сказал глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, на котором обсуждались отношения с США.
"У нас есть сомнения по ряду элементов устава "Совета мира", связанные с его форматом, управлением и его совместимостью с уставом ООН. Мы готовы работать вместе с США над осуществлением всеобъемлющего мирного плана для Газы с участием "Совета мира", - сказал он.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг, 22 января, 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан рассказал, зачем нужен Совет мира
Вчера, 22:50
 
В миреСШАДавосДональд ТрампАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветООН
 
 
Заголовок открываемого материала