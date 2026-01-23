https://ria.ru/20260123/evrosoyuz-2069740582.html
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира - РИА Новости, 23.01.2026
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира
У ЕС некоторые положения устава "Совета мира" Дональда Трампа вызывают сомнения, но он готов с ним сотрудничать по Газе, сказал глава Евросовета Антониу Кошта... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
антониу кошта
евросоюз
евросовет
оон
сша
давос
Кошта заявил, что ЕС готов сотрудничать с Советом мира
Кошта: у ЕС есть сомнения по некоторым положениям устава Совета мира Трампа