Рейтинг@Mail.ru
СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/evrosoyuz-2069733066.html
СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США
СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США
Европейские лидеры, понимая уязвимость континента, по большей части избегают обсуждения возможных контрмер в отношении США на фоне ситуации с Гренландией,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:18:00+03:00
2026-01-23T02:18:00+03:00
в мире
сша
гренландия
украина
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260120/britaniya-2068922086.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260121/sidorov-2069434562.html
сша
гренландия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, украина, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США

WSJ: ЕС избегает обсуждения контрмер против США из-за риска навредить Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские лидеры, понимая уязвимость континента, по большей части избегают обсуждения возможных контрмер в отношении США на фоне ситуации с Гренландией, опасаясь, что Украина лишится американской поддержки, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
Как пишет газета, в вопросе возможных ответных мер в отношении США европейские лидеры "глубоко осознают уязвимые места континента и риски, с которыми они столкнутся, бросив вызов (президенту США Дональду - ред.) Трампу".
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Отчаянно нужен": в Британии предрекли унижение ЕС
20 января, 02:10
"В разгар перепалки вокруг Гренландии европейские столицы по большей части избегали обсуждения некоторых из крупнейших инструментов борьбы, имеющихся в их арсенале для борьбы с США, таких как сокращение закупок американского оружия, пересмотр американских баз в регионе или недвусмысленный шаг по введению налогов для американских поставщиков услуг. Одной из важных причин, по словам дипломатов, является Украина", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что европейские страны зависят от продаж американского оружия и разведывательных данных в том, что касается поддержки Украины.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Кроме того, как пишет издание, экономические трудности, с которыми ЕС может столкнуться в случае торговой войны с США, усугубляются напряженными отношениями с Пекином в сфере торговли, а также "уже находящейся в застое европейской экономикой из-за высоких цен на энергоносители, медленного роста и высокого уровня долга".
Газета подчеркивает, что амбиции Европы "значительно опережают реальность".
Ранее британская газета i Paper писала, что чиновники НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может пригрозить прекращением помощи Украине, если Дания не уступит в вопросе Гренландии.
Замок Кронборг в Дании - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
21 января, 22:16
 
В миреСШАГренландияУкраинаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала