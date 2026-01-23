СМИ объяснили, почему ЕС избегает обсуждения контрмер в отношении США

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские лидеры, понимая уязвимость континента, по большей части избегают обсуждения возможных контрмер в отношении США на фоне ситуации с Гренландией, опасаясь, что Украина лишится американской поддержки, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
"В разгар перепалки вокруг Гренландии европейские столицы по большей части избегали обсуждения некоторых из крупнейших инструментов борьбы, имеющихся в их арсенале для борьбы с США, таких как сокращение закупок американского оружия, пересмотр американских баз в регионе или недвусмысленный шаг по введению налогов для американских поставщиков услуг. Одной из важных причин, по словам дипломатов, является Украина", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что европейские страны зависят от продаж американского оружия и разведывательных данных в том, что касается поддержки Украины.
Кроме того, как пишет издание, экономические трудности, с которыми ЕС может столкнуться в случае торговой войны с США, усугубляются напряженными отношениями с Пекином в сфере торговли, а также "уже находящейся в застое европейской экономикой из-за высоких цен на энергоносители, медленного роста и высокого уровня долга".
Газета подчеркивает, что амбиции Европы "значительно опережают реальность".
