Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/evrosojuz-2069733782.html
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ
Европейские лидеры на неформальном саммите готовят соглашение из четырех пунктов о сотрудничестве с США по Гренландии, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:32:00+03:00
2026-01-23T02:32:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224151_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_843fd58169d6a1a1592172beb4e8f0a1.jpg
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069726327.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069224151_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_52ae96d9d365648cf87441dc238d56ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ

Politico: ЕС готовит соглашение о сотрудничестве с США по Гренландии

© РИА НовостиНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские лидеры на неформальном саммите готовят соглашение из четырех пунктов о сотрудничестве с США по Гренландии, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС.
По утверждению издания, первый пункт касается пересмотра соглашения об обороне 1951 года между США и Данией, в том числе его адаптации к "Золотому куполу" - будущей системе противоракетной обороны, предлагаемой президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп оценил возможную сделку по Гренландии
00:56
Согласно второму пункту, европейские правительства увеличат свой вклад в безопасность региона, включая потенциальную миссию НАТО.
Источники расходятся во мнениях по поводу оставшихся двух пунктов. Согласно одному из источников, речь идет о договоренности о взаимном отказе от введения пошлин и создании надзорного органа для контроля прав на разведку ресурсов. Однако другой источник утверждает, что эти пункты в большей степени отражают "несбыточные надежды" некоторых стран ЕС.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала