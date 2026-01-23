В сербском парламенте обвинили делегацию ЕП в неуважении

БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Марина Рагуш заявила об опоздании на встречу и неуважении делегации Европарламента (ЕП) по отношению к руководству сербского парламента и представителям правящей коалиции.

Делегация ЕП прибыла в "наблюдательную миссию", чтобы составить отчет о политической ситуации в Сербии на фоне протестов студентов и оппозиции после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 16 человек.

"В своей политической карьере я не сталкивалась с таким неуважением со стороны делегации, которая приезжает как гость в парламент республики Сербия. Мы ждали их полчаса, эта встреча должна была продолжаться минимум 40 минут, плюс все то время, которое мы ждали в помещении, где должна была быть проведена эта встреча… Было объяснение, что их ждут другие встречи, у них здесь были две встречи с представителями оппозиции. А нашу, несмотря на наш огромный протест, сократили", - заявила Рагуш на брифинге в пятницу.

По ее словам, делегация ЕП также осмотрела выставку о концентрационном нацистском лагере Независимого государства Хорватия 1941-1945 годов в холле сербского парламента, поэтому представители руководства Скупщины говорили на встрече о европейских ценностях, правах человека, верховенстве закона и необходимых реформах на пути Сербии в ЕС

"Докладчиком ЕП (по прогрессу Сербии в евроинтеграции – ред.) назначили господина Тонино Пицулу, но, как я и сказала, у нас нет проблем с гражданами Хорватии… Сербия всегда будет разговаривать, президент Сербии и при наихудших нападках протянул руку для диалога, предлагал референдум рекомендательного характера, мы вступили в год выборов, будут выборы, граждане выскажутся, и никто другой со стороны", - указала вице-спикер сербского парламента.

Президент Сербии Александр Вучич заявил 16 января, что бойкотирует предстоящий приезд делегации ЕП во главе с докладчиком Тонино Пицулой, потому что "тот и ему подобные" желают разрушения Сербии.

Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич сказала 14 января, что делегация ЕП планирует приехать в Сербию 22-24 января без приглашения, "это крайнее неуважение". Пицула заявил ранее СМИ, что сербское посольство в Брюсселе и постоянная делегация ЕС в Сербии были заблаговременно предупреждены о визите.