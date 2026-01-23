Рейтинг@Mail.ru
В сербском парламенте обвинили делегацию ЕП в неуважении
15:22 23.01.2026
В сербском парламенте обвинили делегацию ЕП в неуважении
Зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Марина Рагуш заявила об опоздании на встречу и неуважении делегации Европарламента (ЕП) по отношению к руководству... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, сербия, хорватия, брюссель, александр вучич, ана брнабич, евросоюз
В мире, Сербия, Хорватия, Брюссель, Александр Вучич, Ана Брнабич, Евросоюз
В сербском парламенте обвинили делегацию ЕП в неуважении

Вице-спикер парламента Сербии Рагуш заявила об опоздании делегации ЕП

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Марина Рагуш заявила об опоздании на встречу и неуважении делегации Европарламента (ЕП) по отношению к руководству сербского парламента и представителям правящей коалиции.
Делегация ЕП прибыла в "наблюдательную миссию", чтобы составить отчет о политической ситуации в Сербии на фоне протестов студентов и оппозиции после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 16 человек.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС
21 января, 22:12
"В своей политической карьере я не сталкивалась с таким неуважением со стороны делегации, которая приезжает как гость в парламент республики Сербия. Мы ждали их полчаса, эта встреча должна была продолжаться минимум 40 минут, плюс все то время, которое мы ждали в помещении, где должна была быть проведена эта встреча… Было объяснение, что их ждут другие встречи, у них здесь были две встречи с представителями оппозиции. А нашу, несмотря на наш огромный протест, сократили", - заявила Рагуш на брифинге в пятницу.
По ее словам, делегация ЕП также осмотрела выставку о концентрационном нацистском лагере Независимого государства Хорватия 1941-1945 годов в холле сербского парламента, поэтому представители руководства Скупщины говорили на встрече о европейских ценностях, правах человека, верховенстве закона и необходимых реформах на пути Сербии в ЕС.
"Докладчиком ЕП (по прогрессу Сербии в евроинтеграции – ред.) назначили господина Тонино Пицулу, но, как я и сказала, у нас нет проблем с гражданами Хорватии… Сербия всегда будет разговаривать, президент Сербии и при наихудших нападках протянул руку для диалога, предлагал референдум рекомендательного характера, мы вступили в год выборов, будут выборы, граждане выскажутся, и никто другой со стороны", - указала вице-спикер сербского парламента.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России
17 декабря 2025, 06:23
Президент Сербии Александр Вучич заявил 16 января, что бойкотирует предстоящий приезд делегации ЕП во главе с докладчиком Тонино Пицулой, потому что "тот и ему подобные" желают разрушения Сербии.
Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич сказала 14 января, что делегация ЕП планирует приехать в Сербию 22-24 января без приглашения, "это крайнее неуважение". Пицула заявил ранее СМИ, что сербское посольство в Брюсселе и постоянная делегация ЕС в Сербии были заблаговременно предупреждены о визите.
Хорватский европарламентарий Пицула заявил в августе 2025 года, что ЕП очень критически смотрит на Сербию, в отличие от других европейских структур, где "нет мотивации и возможностей иначе относиться к вредоносному режиму Александра Вучича". Он посетовал, что в Брюсселе пока "не хватает критической массы" для плодотворного давления на сербское руководство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа
22 января, 12:07
 
В миреСербияХорватияБрюссельАлександр ВучичАна БрнабичЕвросоюз
 
 
Версия 2023.1 Beta
