В Европе говорят о "пост-давосском" мировом порядке, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
09:54 23.01.2026 (обновлено: 10:18 23.01.2026)
В Европе говорят о "пост-давосском" мировом порядке, пишут СМИ
В Европе считают, что после ВЭФ в Давосе на фоне разногласий вокруг Гренландии наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран... РИА Новости, 23.01.2026
В Европе говорят о "пост-давосском" мировом порядке, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Европе считают, что после ВЭФ в Давосе на фоне разногласий вокруг Гренландии наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу, пишет газета Politico.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
"Один из (европейских - ред.) чиновников обозначил новую действительность как "пост-давосский" мир", - говорится в публикации.
По мнению другого дипломата, ситуация вокруг Гренландии изменила мир, западные страны больше не доверяют друг другу. "Оно (доверие - ред.) не вернется", - считает он.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
