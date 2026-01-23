В Европе говорят о "пост-давосском" мировом порядке, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Европе считают, что после ВЭФ в Давосе на фоне разногласий вокруг Гренландии наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу, пишет газета Politico.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.

"Один из (европейских - ред.) чиновников обозначил новую действительность как "пост-давосский" мир", - говорится в публикации.