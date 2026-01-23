Рейтинг@Mail.ru
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
08:42 23.01.2026
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ
Европа переживает серьезный спад доверия к США на фоне разногласий из-за Гренландии, эту ситуацию может исправить предоставление Украине гарантий безопасности,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:42:00+03:00
2026-01-23T08:42:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
politico
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, politico, нато, мирный план сша по украине
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ

Politico: Европа переживает серьезный спад доверия к США из-за Гренландии

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европа переживает серьезный спад доверия к США на фоне разногласий из-за Гренландии, эту ситуацию может исправить предоставление Украине гарантий безопасности, ратифицированных американским конгрессом, пишет газета Politico.
"Потеря веры в США и доверия к ним серьезна. Поэтому до тех пор, пока нет гарантий безопасности для Украины, которые ратифицирует конгресс, будет сложно воспринимать всерьез любые обещания и обязательства (президента США Дональда - ред.) Трампа", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
08:00
Как отмечает издание, европейские и украинские чиновники были разочарованы тем, что ситуация вокруг Гренландии стала главной темой ВЭФ, отодвинув на второй план тему Украины.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерPoliticoНАТОМирный план США по Украине
 
 
