https://ria.ru/20260123/evropa-2069753723.html
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией - РИА Новости, 23.01.2026
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T07:06:00+03:00
2026-01-23T07:06:00+03:00
2026-01-23T10:25:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
евросоюз
ларри джонсон
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260122/evropa-2069375131.html
https://ria.ru/20260121/davos-2069174354.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, сша, евросоюз, ларри джонсон, эммануэль макрон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), politico
В мире, Европа, Россия, США, Евросоюз, Ларри Джонсон, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Politico
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
Аналитик Джонсон: ЕС может извиниться перед Россией и покупать у нее нефть и газ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды по более низким ценам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала
.
"Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". <…> Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у Мерца, во Франции у Макрона и в Италии у Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — отметил он.
Джонсон подчеркнул, что энергетическая зависимость от Соединенных Штатов, у которых европейцы сейчас вынуждены втридорога покупать энергоносители, наносит вред и бюджету, и населению ЕС.
"Но Европа идет на поводу США. <…> Европа подалась на уговоры США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. <…> Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — сказал аналитик.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.