"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
07:06 23.01.2026 (обновлено: 10:25 23.01.2026)
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды РИА Новости, 23.01.2026
в мире, европа, россия, сша, евросоюз, ларри джонсон, эммануэль макрон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), politico
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией

Аналитик Джонсон: ЕС может извиниться перед Россией и покупать у нее нефть и газ

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды по более низким ценам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". <…> Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у Мерца, во Франции у Макрона и в Италии у Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европе грозит "дружеская" газовая блокада от США
Вчера, 08:00
Джонсон подчеркнул, что энергетическая зависимость от Соединенных Штатов, у которых европейцы сейчас вынуждены втридорога покупать энергоносители, наносит вред и бюджету, и населению ЕС.
"Но Европа идет на поводу США. <…> Европа подалась на уговоры США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. <…> Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — сказал аналитик.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
21 января, 08:00
 
