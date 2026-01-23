МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды по более низким ценам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Если бы лидеры европейских государств признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США и получать углеводороды по более низким ценам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". <…> Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у Мерца, во Франции у Макрона и в Италии у Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что энергетическая зависимость от Соединенных Штатов, у которых европейцы сейчас вынуждены втридорога покупать энергоносители, наносит вред и бюджету, и населению ЕС.

"Но Европа идет на поводу США. <…> Европа подалась на уговоры США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. <…> Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — сказал аналитик.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.